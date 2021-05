Auch wenn die Bilder von belebten Stränden in Mallorca und an Nord- und Ostsee Urlaubsglück signalisieren, ist die Stimmung in Lauterer Reisebüros gedämpft, wenn nicht gar am Boden. Mehr als mit Buchungen sind die Reisebüros in diesen Tagen noch immer mit Umbuchungen und Stornierung von Reisen beschäftigt.

„Die Nachfrage nach Reisen ist stark gebremst, die Ungewissheit bei Fernreisen sehr groß“, so Brigitte Junker, Inhaberin des Reisebüros Junker. „Wir wissen nicht, was wir unseren Kunden anbieten können. Insbesondere für die USA und Fernreisen.“ Bis Ende August sei an Fernreisen nicht zu denken, verweist sie auf Reisewarnungen der Bundesregierung und Risikogebiete. Nachfragen nach Urlaubszielen innerhalb Deutschlands und Europa hielten sich in Grenzen. Während nach Mallorca und Griechenland Reisen möglich seien, gelte für die Türkei eine Reisewarnung. Da müssten touristische Gebiete rausgenommen werden, findet sie. „Uns fehlt es insgesamt an Produkten und Kunden.“

Vom Auswärtigen Amt wünscht sich Junker eine bessere Differenzierung. Eine Reise nach Kanada sollte dank einer niedrigeren Infektionsrate als in Deutschland möglich sein. Doch das Amt werfe Länder in einen Topf, Stichwort USA, wo zurzeit nichts geht. „Das ist keine gute Idee.“

Umbuchungen frustrieren

Die Situation auf dem Reisemarkt wünscht Junker ihrem ärgsten Feind nicht. „Wir arbeiten am Limit und sind täglich mit Umbuchungen beschäftigt. Das ist frustrierend.“ Die Küstengebiete an Nord- und Ostsee seien gut gefüllt. In der Regel aber Urlaubsreisen, bei denen Reisende Hotels direkt kontaktieren. Eine Ferienwohnung am Meer zu bekommen, sei extrem schwer.

Was die Zukunft angeht? „Wenn ich das wüsste?“ Solange kein Impfstoff vorhanden sei, werde der Zustand andauern. „Wir werden uns daran gewöhnen müssen“, sagt Brigitte Junker, Chefin des ältesten Reisebüros in Kaiserslautern. Noch arbeiten in dem Büro zehn Mitarbeiter. Alle in Kurzarbeit.

Birgit Alles, Inhaberin des Reisebüros „Holiday Land“ im Globus im Gewerbegebiet West, spricht von der Reisebranche als einer „Katastrophe“. Die Nachfrage sei ganz bescheiden. „In 14 Tagen vielleicht drei Buchungen.“ Täglich sei das Reisebüro vier Stunden geöffnet, der Rest laufe übers Telefon. Die Buchhaltung gleiche einem Großraumbüro mit Arbeit ohne Ende, verweist sie noch immer auf Stornierungen und Umbuchungen, die vorgenommen werden müssten.

Auch in ihrem Betrieb mit drei Mitarbeitern ist Kurzarbeit angesagt. Ob die Sommersaison dieses Jahr im November losgehe, wisse sie nicht. Derzeit ist Birgit Alles damit beschäftigt, Kosten von stornierten Reisen aufzulisten. Ein Teil der nicht erhaltenen Provisionen erhofft sich die Reisefachfrau in Form einer Unterstützung durch die Bundesregierung.

Das Deutschlandgeschäft gehe an den Reisebüros vorbei. Reisen innerhalb Deutschlands würden von Reisenden in der Regel übers Internet, direkt beim Hotel gebucht. Mit Flugreisen und Kreuzfahrten sehe es ganz schlecht aus, so Birgit Alles. TUI locke zwar mit „Blauen Reisen“ und Panoramafahrten an Norwegens Küstenlandschaft entlang. Doch seien es Schiffsreisen ohne Landgang. Die Schiffe amerikanischer Reedereien lägen still. „Dieses Jahr wird in der Reisebranche nicht mehr viel passieren“, gibt sich die Reisefachfrau pessimistisch.

Nachfrage? „Null“

Gleichwohl die Nachfrage „Null“ ist, hält Hans-Jürgen Müller, Geschäftsführer des Reisebüros FBI (Flug Büro International), mit zwei Mitarbeitern das auf individuelle Urlaubs- und Erlebnisreisen spezialisierte Unternehmen geöffnet. „Wir bearbeiten Rückabwicklungen, ansonsten haben wir nicht viel zu tun.“ Die Aussichten seien bitter, erinnert er an die weltweite Reisewarnung bis 31. August, ausgenommen EU-Länder. Zusätzlich müssten die Einreisebedingungen einzelner Länder beachtet werden. „Das ist extrem schwer.“ 95 Prozent der Kunden, die eine Reise für den Sommer gebucht hatten, hätten abgesagt oder umgebucht. Das Interesse an Reisen innerhalb Deutschlands sei in seinem Segment sehr gering. Eine Soforthilfe der Bundesregierung hat der Geschäftsführer für sein Reisebüro als Kleinunternehmen bekommen. Müller: „Wir leben noch. Noch!“