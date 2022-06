Die Pfälzische Musikgesellschaft (PMG) beschreitet mit dem Kunstprojekt „SoNoVin“ mit und von Reinhard Geller am 12. Juni in der Klangwerkstatt Enkenbach-Alsenborn neue Pfade. Dabei setzt der Künstler das Werden des Weins in Szene.

Die Symbiose aus Kunst und Wein ist hinlänglich bekannt. Für Reinhard Geller kommen für die Performance dieser Media-Arts-Sinfonie mehrere Gründe dieser Synthese aus Tradition und Innovation zusammen: Geller wohnt im Zellertal, dem als i-Tüpfelchen der Weinstraße beworbenen nördlichsten Kleinod der Pfalz, das umgeben ist von Weinbergen. Genau dieses Lebensgefühl will er dem Publikum vermitteln.

Der ehemalige SWR-Aufnahmeleiter und jetzt freie Tonmeister für Funk und Fernsehen ist ein multimediales Talent, und diese Vielseitigkeit bringt er voll und ganz für dieses Projekt ein: Er ist studierter Kontrabassist, zudem Komponist, Kunstmaler und Mitglied des Ensembles Scriabin Code. Auch erstellt er bewegte Computer-Live-Malerei auf großen Tafeln und dies zu eigener, klassischer und eigens bearbeiteter Musik. Mehr noch: Als Herausgeber und Verfasser von Kinderbüchern und Vorsitzender des Kunstvereins Donnersbergkreis und Vorstandsmitglied des Kulturkreises Pfalz ist er prädestiniert für diese aufwendig konzipierte Veranstaltung, die sich mit der synergetischen Einbeziehung von verschiedensten Kunst- und Ausdrucksformen sowie Technik mit dem Thema Wein in allen Facetten auseinandersetzt.

Von der Traube bis zur Flasche

Die Besucher werden durch die um sie herum halbkreisförmig bespannte Leinwand und holographische Surround-Beschallung scheinbar mitten in Weinberge versetzt. Die Entwicklung der Reben bis zur Lese und von der Tonne ins Fass und dann zur Flaschenfüllung bilden den Stoff für diese filmische Produktion, die sich nicht als Dokumentation versteht. Neben der dargestellten Arbeitsweise des Winzers und des Reifeprozesses des Weins will das Projekt auch eine Sinfonia synesthetica sein. Was bedeutet, dass Farbsymbolik und andere Gestaltungsmittel Sinnesempfindungen durch passende Filmszenen provozieren wollen.

Mit diesem Projekt setzt der PMG-Präsident Peter Arnold den Weg fort, der neben der Hochbegabtenförderung, dem Veranstalten von Workshops und Konzerten und dem gemeinsamen Musizieren von Profimusikern mit Laien neue Präsentationsformen und neue Zielgruppen zu erschließen sucht. Angereichert wird die Performance mit den Media-Arts-Fantasien Initio und Tempus. Der Eintritt ist frei, um Spenden wird gebeten.

Termine

„SoNoVin“: Sonntag, 12. Juni, 17 Uhr, Enkenbach-Alsenborn, Klangwerkstatt, Rosenhofstraße 53 und Sonntag, 17. Juli, 17 Uhr, KS-Beschallungstechnik Hettenleidelheim, Westendstraße 1