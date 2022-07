Reiner Voß, Fotograf und studierter Biologe, gehört zu den nominierten für den Medienpreis Pfalz. Er hat während der Pandemie verstärkt die hiesige Landschaft erkundet und die Spuren des Klimawandels fotografisch festgehalten, beispielsweise ausgetrocknete Seen, vertrocknete Böden, von der Dürre gezeichnete Ackerflächen, auf denen kaum noch etwas wuchs. Die Aufnahmen des Inhabers der Agentur VIEW, die für die RHEINPFALZ in Stadt und Landkreis Kaiserslautern unterwegs ist, werden, zumeist in Schwarz-weiß, auf Facebook veröffentlicht.

Der Medienpreis Pfalz wird alle drei Jahre vom Bezirksverband Pfalz vergeben. Er ist mit 10.000 Euro dotiert. Weitere Nominierte sind Markus Clauer, Michael Konrad und Uwe Herrmann. Der Preis wird Mitte November im Pfalztheater Kaiserslautern übergeben.