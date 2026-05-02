Wenn Reiner Calmund kommt, wird es selten leise: Am Dienstag kommt er in die Kammgarn. Mit der RHEINPFALZ hat er über den Betze und seine besondere FCK-Verbindung gesprochen.

Was erwartet die Menschen in der Kammgarn: Kommt da eher der Fußballfachmann, der Entertainer oder der Geschichtenerzähler?

Ich bin und bleibe ein Fußballbekloppter. Natürlich will ich auch die Vergangenheit ansprechen. Ich mache eine erste Halbzeit mit Geschichten, Anekdoten, einem Blick hinter die Kulissen. Da spreche ich unter anderem über „Vizekusen“, wenn auch nicht so gerne. Ich habe damals viele Brasilianer in die Bundesliga geholt, die ersten früheren DDR-Spieler verpflichtet. Es soll auch um Begegnungen gehen mit Leuten wie Beckenbauer oder Pelé. Aber ich will nicht allein erzählen. In Lautern ist Axel Roos dabei, der durch seine Fußballakademie immer noch einen guten Blick auf den Fußball hat, weiß, was abgeht. In der zweiten Halbzeit geht es dann ums aktuelle Fußballgeschehen.

Warum passt Kaiserslautern besonders gut in Ihre Tour-Landkarte?

Kaiserslautern ist zwar nicht mehr in der ersten Liga, aber es ist nach wie vor eine echte Fußballstadt. Die Menschen lieben Fußball einfach. Die Tradition ist da, die Emotionen, die tollen Fans und ein super Stadion. Das passt einfach. Ich war auch diese Saison wieder auf dem Betzenberg, da hat die Hütte gebrannt.

Welcher Moment oder welche Begegnung kommt Ihnen als erstes in den Sinn, wenn Sie an Kaiserslautern denken?

Ganz klar die Saison 1996. Ich kann das nicht löschen. Wir ( Bayer Leverkusen, dessen Manager Reiner Calmund damals war; Anmerkung der Redaktion) haben uns am letzten Spieltag gegen Lautern gerettet. Es ging für uns beide um alles in diesem Spiel. Lautern hat lange 1:0 geführt. Dann traf Markus Münch kurz vor Ende zum 1:1. Das werde ich nie vergessen. Wir waren, obwohl es ein Heimspiel war, die spielschwächere Mannschaft, Kaiserslautern war klar besser, hätte auch schon 2:0 führen können, am Ende steigen sie aber ab.

Und natürlich kennen wir alle die Bilder, wie sich Andi Brehme und Rudi Völler weinend in den Armen liegen. Das war vermutlich das emotionalste Spiel meiner Karriere. Aber ich muss auch sagen, dass ich mich als Nicht-Lauterer wirklich am meisten für sie gefreut habe, als sie dann eine Woche später Pokalsieger geworden sind, das können Sie mir glauben. Und eins wissen viele gar nicht so genau ...

Erzählen Sie.

Nach dem direkten Wiederaufstieg wurde der FCK Deutscher Meister vor den Bayern. Und wir haben da auch zumindest einen kleinen Anteil. In dieser Saison, 1997/98, wurde Leverkusen zwar nur Dritter. Aber am 15. Spieltag haben wir zu Hause gegen Bayern mit 4:2 gewonnen – nach 2:0-Führung der Bayern und in Unterzahl. Kaiserslautern hatte am Ende zwei Punkte Vorsprung vor Bayern, wir haben dem FCK also zumindest ein bisschen bei der Meisterschaft geholfen. Das hat mich nach 1996 natürlich besonders gefreut.

Ein direktes Duell beider Klubs in der Bundesliga ist aktuell in weite Ferne gerückt: Der FCK steht aber weiter für große Emotionen, viel Leidenschaft. Mit Ihrer Erfahrung als Fußballmanager: Was braucht der Verein, um dauerhaft wieder an der ersten Liga anzuklopfen?

Die Zweite Bundesliga ist ja kein Schlafwagenabteil. Wenn man sich die Vereine anschaut, sind da 30 Deutsche Meisterschaften vertreten, dazu kommen elf DDR-Meisterschaften. Der FCK ist zwar jetzt nicht ganz oben mit dabei, aber auch nicht meilenweit entfernt. Das hängt dann an kleinen Faktoren. Aus der Ferne ist es schwer zu sagen, woran genau. Aber natürlich hat das auch was mit den Spielern, dem Sportlichen zu tun. Aber wenn da drei, vier knappe Spiele anders ausgegangen wären, hätten sie um den Aufstieg mitgespielt. Ein Beispiel: Ich war diese Saison gegen Elversberg im Stadion, da hat der Betze wieder gebrannt. Der FCK hat am Ende verloren, auch wegen einer Roten Karte kurz vor der Pause. Elversberg ist jetzt als Vierter noch mit dabei im Aufstiegsrennen, wenn solche Partien anders ausgehen, kann es auch schnell andersrum laufen und der FCK ist oben mit dabei.

Was glauben Sie: Erleben wir das Duell FCK - Leverkusen in den kommenden Jahren also wieder in der Bundesliga?

Ganz sicher. Dass Kaiserslautern mal wieder aufsteigen kann, ist ganz klar. Die Bedingungen sind gut: das Stadion, die Zuschauer, die Begeisterung, Tradition, das ist alles da. Die Zweite Bundesliga steht bei 22.272 Zuschauern im Schnitt, der FCK liegt mit 46.258 darüber, sogar über dem Schnitt der ersten Bundesliga mit 41.837 und der englischen Premier League mit 40.903 Menschen. Ich sehe in Lautern viel Potenzial.

Der Fußball ist heute durchgetaktet, wird stark vermarktet, ist ständig online präsent. Wo ist er aus Ihrer Sicht besser geworden?

Ich könnte jetzt sagen: Och, was war das früher schön. Das wäre was für einen Traditionsabend. Aber das stimmt so ja auch nicht. Aber apropos Traditionsabend: Was nämlich auch zur Wahrheit gehört ist, dass sich das Spiel enorm verändert hat. Es ist dynamischer, rasanter, aber auch taktisch disziplinierter geworden. Deswegen sind die Spiele viel enger als früher. Es ist ein ganz anderer Fußball. Das hören die Spieler von einst nur nicht so gerne.

Sie teilen die Sorge vieler Fans also nicht, dass die Seele des Spiels ein bisschen verloren geht, es früher irgendwie ein ehrlicherer Fußball war?

Wieso ehrlicher? Es ist doch immer noch dasselbe. Es gibt drei Punkte für einen Sieg, das ist das einzig ehrliche. Und der Bessere oder Glücklichere gewinnt das Spiel. Da hat sich nichts geändert.

Wenn Sie heute auf Ihre Zeit als Manager schauen: Gibt es da etwas, was Sie auf keinen Fall vermissen?

Meine Nervenbelastung, zumindest die ganz extreme. Ich bin ja auch immer noch als alter Sack so bekloppt, wenn ich Fußball schaue, dann zittere und bibbere ich mit. Wenn es ganz eng ist, Leverkusen 2:1 führt und die andere Mannschaft vor Schluss drückt, verschwinde ich schon auch mal auf dem Lokus, weil ich mir das nicht mehr anschauen kann. Ich habe auch damals – 1996 – die letzten sechs, sieben Minuten gar nicht mehr gesehen, saß da allein in der Kabine.

Sie gelten auch als Genussmensch, haben in zahlreichen Kochshows mitgemacht: Kann man Sie auch für einen schönen Pfälzer Saumagen begeistern?

Nee, nee, ich mag die Pfalz und auch das Saarland sehr gerne. Aber Saumagen gehört nicht in meine Top Five der Gerichte. Ich habe aber schon immer gern gegessen, wollte als Kind Koch werden. Ich kann Ihnen aber mehrere Restaurants in Kaiserslautern und der Umgebung nennen, wo man richtig gut essen kann. Egal ob italienisch, traditionelle Pfälzer Küche oder asiatisch. In der Nähe gibt es einen netten Asiaten – das Mr. Lian zum Beispiel, da haben meine Geschmacksnerven Samba getanzt.

Info

Reiner Calmund, früherer Fußballmanager, kommt am Dienstag, 5. Mai, in die Kammgarn. Unter dem Motto „Ein runder Abend – mit Fußball und Freunden“ wird der 77-Jährige Geschichten erzählen und einen Einblick hinter die Kulissen des Profifußballs geben. Gast des Abends ist Axel Roos. Los geht es um 20 Uhr.