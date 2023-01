Am Sonntagabend kam ein 25-Jähriger auf der A6 bei Bruchmühlbach-Miesau mit seinem VW nach links von der Fahrbahn ab und krachte in die Mittelschutzplanke. Die Polizei vermutet, dass ein geplatzter Reifen die Ursache dafür war. Der Mann schleuderte anschließend quer über beide Fahrstreifen. Ein nachfolgender 62-jähriger Opelfahrer konnte dem VW nicht mehr ausweichen und stieß mit diesem frontal zusammen. Beide Autos kamen im Anschluss in Höhe des Parkplatzes „Harzofen“ auf dem Standstreifen zum Stehen. Der Fahrer des Opel wurde durch den Aufprall eingeklemmt und wurde von der Feuerwehr aus dem Auto befreit. Beide Fahrer wurden schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht. Da zunächst vermutet wurde, dass sich eine weitere Person im Fahrzeug des 25-Jährigen befunden haben könnte, wurde mittels einer Drohne der Feuerwehr der nähere Unfallbereich abgesucht. Allerdings wurde diese Annahme revidiert, so dass die Suchmaßnehmen eingestellt wurde. An beiden Autos entstand Totalschaden.