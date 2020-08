NEUHEMSBACH. Ein Vorderreifen ist laut Polizei an einem Auto am Sonntag zwischen 12 und 16 Uhr in Neuhemsbach zerstochen worden. Als die Besitzerin des Fahrzeugs zu ihrem geparkten Fahrzeug kam, war der Reifen platt. Der Wagen stand im fraglichen Zeitraum im Sportplatzweg in Höhe des Hauses Nummer 13. Hinweise auf mögliche Täter gibt es bislang nicht. Zeugen, die etwas beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Nummer 0631/369-2150 bei der Polizeiinspektion 1 zu melden.