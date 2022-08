Den Hinterreifen eines Radladers aufgeschlitzt haben Unbekannte am Wochenende. Wie die Polizei berichtet, wurde ihr am Montag gemeldet, dass das Fahrzeug in der Baumschulstraße mit plattem Reifem gefunden wurde. Der Gummimantel des Hinterreifens war an mehreren Stellen durchstochen. Der Sachschaden beläuft sich auf mehrere hundert Euro. Die Tatzeit liegt zwischen Freitagnachmittag, 16 Uhr, und Samstagmorgen, 8 Uhr. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 0631 3692250 entgegen.