Wegen einer kuriosen „Lösegeldforderung“ rückte eine Polizeistreife am späten Dienstagabend in das Musiker-Viertel aus. Eine 59-jährige Fahrzeughalterin erwartete die Beamten bereits und zeigte ihnen umgehend den Grund für ihren Anruf. wie die Polizei berichtet, war an dem am Straßenrand geparkten Wagen der Frau am Vorderrad ein loser Reifen mit einer Kette befestigt. Der Täter war der Ansicht, dass die Frau falsch geparkt hatte und forderte ein dreistelliges „Lösegeld“, bevor er die Kette wieder entfernt. Die Polizisten befreiten das Auto vom Reifen und nahmen eine Anzeige gegen den 48-jährigen Verursacher auf. Der Mann muss sich jetzt wegen des Verdachts der Nötigung rechtfertigen. Die Ermittlungen dauern an.