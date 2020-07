Böse Überraschung für die Mitarbeiter eines Fachgeschäftes in der Reichswaldstraße am Donnerstagmorgen: Wie die Polizei mitteilt haben Einbrecher über Nacht ein Schaufenster zerstört und sich aus der Auslage bedient. Erste Ermittlungen ergaben, dass die unbekannten Täter mit einem Pflasterstein die Schaufensterscheibe eingeschlagen und sich drei der ausgestellten Motorradhelme gegriffen haben. Der Schaden wird auf insgesamt mehrere tausend Euro geschätzt. Zeugen, denen in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag etwas Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631/369-2620 mit der Kripo in der Verbindung zu setzen.