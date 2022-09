Die Tische waren reichlich gedeckt. Sowohl der Altar als auch die Suppen- und Kuchentheke, die am Sonntag in der protestantischen Stiftskirche Hingucker waren. Pfarrerin Margarethe Hopf und Pfarrer Matthias Jung hatten zum Familiengottesdienst geladen. Im Mittelpunkt standen Erntedank und Apfelfest.

Selten, dass so viele junge Familien mit ihren Kindern am Gottesdienst teilnehmen. „Trotz allem danke ich …“ war die Feier überschrieben, bei der die Kirchenstühle bis auf den letzten Platz belegt waren. Der Einladung gefolgt waren Eltern, Kinder und Mitarbeitende der Kindertagesstätten der Stiftskirchengemeinde in der Bruchstraße, der Villa Meilchen und auf dem Sonnenberg. Dass es in dem Gottesdienst bunt zugehen wird, davon kündeten die farbigen Kärtchen, die entlang der Säulen an einer Schnur befestigt waren. Bereits im Vorfeld hatten sich die Kinder in der Tagesstätte mit dem Erntedank befasst und sich Gedanken gemacht, wofür sie dankbar sind. Das Ergebnis konnte man den Kärtchen entnehmen.

„Ich danke, dass mir jemand zuhört, wenn ich Probleme habe.“ „Für die Unterstützung, die mir meine Familie gibt.“ „Dass ich gesund bin und meine Familie keine finanziellen Sorgen hat.“ „Für mein Leben.“ „Dass bei uns kein Krieg ist.“ „Dass wir gesund sind und etwas zu essen haben.“ „Mama, Papa und Leon, dass sie so nett sind.“

Die Zeit und das Weltgeschehen gäben mehr Anlass zum Klagen als zum Danken, erinnerte Pfarrer Jung an den Krieg in der Ukraine und die damit verbundenen Einschränkungen, die jeden treffen, an den Klimawandel und an Corona. Dennoch komme es auf den Blickwinkel an. „Denn wir jammern auf einem hohen Niveau.“

Der Dank der Gottesdienstbesucher spiegelte sich auch in den Gaben wider, mit denen der Altar und der Fußboden bedeckt waren. Früchte der Erde, Konserven und abgepackte Lebensmittel häuften sich. Güter des täglichen Bedarfs, die für die Ausgabe der Lauterer Tafel an Bedürftige bestimmt sind.

Einsetzender Regen verlegte das geplante Beisammensein vom Innenhof der Stiftskirche kurzerhand ins Kircheninnere. Bei Kürbissuppe und reichlicher Auswahl an Kuchen, insbesondere Apfelkuchen, kamen die Besucher ins Gespräch. An den vor ein paar Jahren gepflanzten Apfelbaum im Hof der Stiftskirche erinnerte das Angebot von Corina Wolf vom Gemeindepädagogischen Dienst und Gemeindediakonin Anette Sahoraj. Sie luden die Kinder ein, frisch gepflückte Äpfel mittels Schneidemaschinen zu verarbeiten.