Regisseurin Anja Kühnhold studiert jetzt Ravels Einakter „L’enfant et les sortilèges“ und „L’heure espagnole“ am Pfalztheater ein. Konstanze Führlbeck sprach mit ihr.

Sie inszenieren einen Doppelabend mit zwei denkbar unterschiedlichen Stücken. Im ersten Stück zerstört ein frustriertes Kind die Dinge seiner Umgebung und quält seine Haustiere, im zweiten geht es um den Uhrmacher Torquemada und die heimlichen Liebschaften seiner Frau Concepcion. Gibt es dennoch eine „szenische Klammer“ oder betrachten Sie die Stücke getrennt?

Es gibt verbindende Elemente zwischen den beiden Stücken, allerdings erzählen wir die Stücke unabhängig voneinander. In „L’enfant et les sortileges“ steht ein namenloses Kind im Mittelpunkt der Handlung, während im zweiten Stück mit Concepcion die Frau des Uhrmachers Torquemada das Zentrum der Handlung ist, um die vier Männer kreisen. Eine Verbindung zu „L’heure espagnole“ sehen wir beispielsweise in der Person des Uhrmachers Torquemada. In ihm erkennen wir Züge eines Kindes, dass sich zwar nicht in eine Computerwelt, aber doch in eine ganz eigene Welt, die Welt der Uhren, zurückzieht, weil die Außenwelt zu laut ist. Torquemada befasst sich in seinem Uhrenladen aber nicht nur mit Uhren, sondern stellt auch Fantasie-Maschinen her, die vielleicht auch unerfüllte Sehnsüchte spiegeln.

Wie „pädagogisch“ sind denn diese Stücke?

Beide Stücke funktionieren sehr unterschiedlich. „L’enfant et les sortileges“ ist durchaus pädagogisch angelehnt, wobei ich mich entschieden der Setzung von „gut“ und „böse“ verwehren möchte. Da ist ein Kind, das in eine Erwachsenenwelt gesetzt wird, mit der Erwartungshaltung, dass es funktioniert. Und mit dieser Erwartungshaltung ist es überfordert. Deshalb zieht sich das Kind in eine Computerwelt zurück. Als die Mutter dem Kind das dann auch noch wegnimmt, findet die Überforderung einen anderen Kanal. Das ist eine Flucht, wenn man der Außenwelt nicht mehr gewachsen ist. Und es geht in eine Welt, in der – vermeintlich – nichts eine Konsequenz hat, weil es ja Computerspiele sind. Die Belegung „gut“ und „böse“ findet durch andere statt. All das, was nach der Zerstörung des Raumes passiert – die Magie – ist letztlich eine Auseinandersetzung des Kindes mit sich selbst.

Aber am Ende ruft das Kind nach der Mutter?

Das ist ein Reflexionsmoment. Auch die Tiere erkennen, dass sie eine Grenze verletzt haben, als sie sich gegenseitig verletzten, und rufen stellvertretend für das Kind nach der Mutter. Das ist ein Zeichen der Sehnsucht, kein Aufbegehren mehr, sondern dieser Ruf hat etwas Versöhnliches.

Wie würden Sie denn die beiden Stücke charakterisieren?

Das erste Stück hat klar abgegrenzte Szenen, jede Figur kommt nur einmal vor, es geht alles wahnsinnig schnell. Wir durchleben mit dem Kind einen großen Entwicklungsschritt hin zum Erwachsenen, in dem es mit den Konsequenzen seines Handelns konfrontiert wird. Das alles passiert über einen etwas längeren Zeitraum eines Abends, der Nacht und endet am nächsten Morgen – es ist also auch gar nicht so klar gesagt, ob das ein Traum oder Realität ist. Das zweite Stück dagegen dauert eine Stunde, hier ist alles realistischer. Man muss die Komik präzise setzen, denn Musik und Text laufen wie ein Uhrwerk in dieser musikalischen Boulevardkomödie. Der Raum verändert sich hier nicht über magische Veränderungen, sondern dadurch, dass die Menschen sich verändern. Die Frau, Concepcion, hat diese eine Stunde, in der ihr Mann die Uhren der Stadt wartet, in der sie etwas Anderes sein kann als das Beiwerk, die „Frau von“. Die Komik entsteht, weil die Figuren so wahnsinnig schräg und kauzig sind.

Wie geht man als Regisseurin an so unterschiedlichen Werke heran?

Das Stück „L'enfant et les sortilèges“ hat etwas sehr Märchenhaftes. Hier geht alles sehr stark über Situationen. Das Stück ist natürlich auch eine Reflexion der Geschehnisse des ersten Weltkriegs und seiner Traumata. Das Idyll ist zerstört, bestimmte Verbindungen können nicht weitergeführt werden. Das sind Themen, die aus der Zeit kommen, in der das Stück geschrieben wurde. Maurice Ravel war ebenso wie Gabrielle Sidonie Colette, die das Libretto schrieb, von Kriegserlebnissen gezeichnet. Geschehnisse werden gerade in der zweiten Stückhälfte aus der Perspektive von Tieren reflektiert, es geht um Verlust und Tod. Das hat Bezüge zum Krieg. Es wird eine phantastische, kindgerechte Übersetzung geben für diese Dinge.

Hat das surreal-groteske Elemente?

Absolut. Zum Beispiel erwachen Stühle zum Leben. Ab da ist es im Bereich des Phantastischen. Man erlebt das Kind an einem Nachmittag. Dann kommt das Element der Nacht. Wie stark ist der Traum?

Wie sieht das praktisch aus?

Wir fangen mit einem offenen Einlass an, in einer Situation, in der das Kind erst mal allein mit Aufgaben ist, die es nicht bewältigen kann. Und es hat nicht gelernt, nach Hilfe zu fragen. Dann geht es darum, plastische Figuren entstehen zu lassen. Das Kind durchläuft eine große Entwicklung, die anderen Figuren sind nur kurz da, bereichern aber trotzdem den Erfahrungshorizont des Kindes.

Wie Katalysatoren?

Ja. Sie eröffnen eine ganz eigene Welt. Man muss für jede Figur eine Geschichte finden – und auch die Geschichten zwischen ihnen. Die Elemente agieren untereinander und reden über das Kind, aber zunächst wenig mit dem Kind. Im zweiten Teil, in der Welt der Tier- und Waldwesen, geht es dann viel deutlicher um die Interaktion und auch Konfrontation.

Zerstörung ist also ein großes Thema?

Ja, das Kind wütet, weil man ihm auch den letzten Filter – das Computerspiel – weggenommen hat. Ich versuche, durch Kinderaugen darauf zu schauen. Es hat aber für Erwachsene genauso eine Relevanz, deshalb ist das Stück so toll!

Und wie nähern Sie sich den Figuren der „L’heure espagnole“?

Das Stück läuft in Echtzeit ab. Hier gibt es den Uhrmacher Torquemada, der kontextualisiert wird durch die Art, wie andere ihn beschreiben, aber auch dadurch, wie er selbst agiert. Es klackt und klickert überall, man ist in einem ganz eigenen Uhrwerk. Das ist sein Kosmos. Jede Figur hat eine Musik, mit der sie auftritt und die ihre Interaktionen begleitet. Die Komik ergibt sich daraus, dass die Figuren sich wahnsinnig ernst nehmen und dann auf eine ganz andere Erwartungshaltung treffen. Concepcion zum Beispiel möchte aus ihrem Leben, das ein Korsett für sie ist, ausbrechen. Der Uhrmacher Torquemada dagegen kann die Frau, die er vor sich hat, gar nicht bewältigen. Vielleicht ist Torquemada das erwachsen gewordene Kind, das sich immer noch nach der Prinzessin sehnt und jetzt aber etwas ganz Anderes bekommen hat. Als Uhrmacher stellt er ja Dinge her und erlangt dadurch vielleicht etwas Verlorenes wieder. Das ist ein Verquickungsmoment zwischen den beiden Stücken. Und vielleicht ist es Torquemada ganz recht, dass ein anderer, ein Liebhaber, Bedürfnisse erfüllt, die er selbst nicht befriedigen kann oder möchte, damit seine kleine Welt so bleiben kann, wie sie ist.

Wie sieht denn die Bühne aus, auf der das alles passiert?

Beide Stücke spielen in einem Innenraum. Im ersten Stück verwandelt er sich, wir gehen mit dem Kind in stetig neue Situationen und tauchen in sehr unterschiedliche Welten ein, während wir im zweiten Stück den Laden des Uhrmachers Torquemada erleben. Da konnten wir von dem gleichen Grundbau ausgehen. Die Proportionen sind etwas verschoben, sodass gerade bei „L’enfant“ die Raumgröße aus den Augen des Kindes wahrgenommen wird. Im zweiten Stück sind einige Wandelemente entfernt, es entsteht dadurch der Eindruck einer großen Fensterfront. Die Möbel sind in rot gehalten – wir abstrahieren hier statt konkret auszuformulieren.

Und wie ist die Musik?

Ravel bewegt sich hier zwischen Tradition und Moderne. Der Gesangsstil in „L’heure espagnole“ ist ein Parlando, die Musik ist sehr auf das Wort hin komponiert. Er nimmt viel vom Wortklang in die Gesangslinie hinein. Bei „L’enfant et les sortilèges“ klingen auch Jazz und Ragtime an, die Musik ist sehr farbig.

Zur Person

Die Musiktheaterregisseurin und Dozentin Anja Kühnhold ist seit Beginn der Saison 2025/26 Operndirektorin am Theater Kiel. Sie führte bislang unter anderem Regie an den Theatern in Mainz und Chemnitz, dem Opernhaus Wuppertal sowie am Pfalztheater und war von 2016 bis 2024 Oberspielleiterin am Staatstheater Karlsruhe. Weiter wirkte sie mit an Inszenierungen in Bayreuth, am Royal Opera House London und an der Staatsoper Prag. Als Dozentin und Regisseurin verbindet sie mit der Dutch National Opera Academy eine besondere Zusammenarbeit. Sie studierte Musiktheaterregie an der HfM Hanns Eisler Berlin.



Info

Premiere am 6. April, Karten und weitere Termine unter www.pfalztheater.de.

