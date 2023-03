Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Der Stärkste gewinnt: So lautet die Darwinsche Evolutionstheorie. Doch was ist der Sieg einem wert? Diese Frage stellt Regisseur Bastian Günther in seinem Film „One of these Days“ (2020). Auf Einladung der Atlantischen Akademie Rheinland-Pfalz und in Kooperation mit dem Union-Kino für Filmkunst kam er am Sonntag im Rahmen der „America on Screen“-Reihe persönlich zu einer Vorführung und gab Einblicke in die Geschichte hinter dem Film.

Ein nagelneuer blauer Truck. Der Traum von einem besseren Leben. Ein Contest, der verspricht, diesen Traum zu erfüllen. Und ein tragisches Ende. In diesen vier Sätzen