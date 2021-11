Die Regionalligabegegnung der Basketballherren des 1. FC Kaiserslautern an diesem Wochenende ist abgesagt worden.

Ursprünglich sollte der VfL Bensheim am Samstag um 16.30 Uhr zum Duell in der Barbarossahalle anreisen. Die Partie gegen den Tabellennachbarn wäre für den FCK ein richtungsweisendes Spiel gewesen. Der Regionalligist steckt mit bisher nur einem Saisonsieg im Tabellenkeller fest. Doch der Gegner sagte wegen eines Coronafalls ab. Das Herrenteam der Basketballer rührt deswegen auf seiner Facebookseite die Werbetrommel für das Spitzenspiel des Damenteams des FCK, das am Sonntag um 14 Uhr in der Grundschule Betzenberg gegen ATSV Saarbrücken antritt. Die Lauterer Damen sind nach vier Siegen in ihren vier Spielen Tabellenführer mit

acht Punkten und 289:184. Saarbrücken hat dreimal gewonnen, ist mit sechs Punkten und 217:147 Körben Vierter.