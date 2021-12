Basketball-Regionalligist 1. FC Kaiserslautern kann am Mittwoch (20 Uhr/Barbarossahalle) gegen den VfL Bensheim einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt machen. Ein Sieg gegen den Tabellenletzten im letzten Spiel des Jahres würde nach vielen Höhen und Tiefen für einen versöhnlichen Jahresabschluss sorgen.

Nach fünf Niederlagen in Folge und der anschließenden Demission von Trainer Igor Starcevic glückte dem Team aus dem Odenwald mit dem ersten Saisonsieg gegen die Baskets Limburg prompt der erhoffte Befreiungsschlag. Auch das Aufsteiger-Duell gegen die Reutlingen Ravens konnte mit 92:84 siegreich gestaltet werden. Dass der VfL endgültig in der Liga angekommen ist, stellte er bei der knappen 69:76-Niederlage gegen den ungeschlagenen Spitzenreiter MTV Stuttgart unter Beweis. Im jüngsten Spiel beim TV Langen (86:92) war durchaus mehr drin.

Ellis zieht Spieler auf sich

Der FCK muss sich auf einen Gegner einstellen, der deutlich stärker ist, als es der aktuelle Tabellenstand aussagt. Nach drei Siegen aus den letzten vier Partien können die Roten Teufel dennoch mit breiter Brust in das Spiel gegen den Tabellenletzten gehen. Besonders gut in Form präsentierten sich zuletzt Mathias Groh und Victor Onwudiwe, die auf den großen Positionen von der Rückkehr von Aaron Ellis profitieren. Der gebürtige US-Amerikaner zieht nicht zuletzt dank seiner Körpergröße von 2,05 Meter die Gegenspieler auf sich, was seinen Mitspielern im Kampf um Punkte und Rebounds mehr Platz verschafft. Beide Spieler kommen im Schnitt auf über acht Rebounds pro Spiel und punkten in der Regel zweistellig.

Mit Philip Jenkins (17,8 Punkte) und Felix Becker (12,3) verfügen die Bensheimer ebenfalls über Basketballer, die zuverlässig Punkte liefern. Hinzu kommt der ehemalige Zweitligaspieler Eric Curth (13,5), der bislang allerdings erst vier Partien absolviert hat.

So spielen sie

1. FC Kaiserslautern: De Sousa, Onwudiwe, Croom, Groh, Leis, Garner, Herzog, Feraci, Middleton, Minguillon, Klein