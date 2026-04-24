Budenheim kommt am Samstag als Tor-Macht nach Kaiserslautern. Das Hinspiel in Rheinhessen hatten die Dansenberger lange offen halten können.

Am Samstag (20 Uhr) empfängt der TuS Dansenberg in der Regionalliga Südwest die SF Budenheim. Für Dansenberg ist es der Auftakt in eine englische Woche, die mit weiteren Spielen gegen die HSG Rhein-Nahe Bingen und Tabellenführer HV Vallendar endet.

Die Ausgangslage für die Handballer des TuS Dansenberg ist dabei grundsätzlich positiv. Mit 18:28 Punkten belegt Dansenberg aktuell den elften Tabellenplatz, hat sich ein komfortables Polster auf die Gefahrenzone erarbeitet und belegt den ersten Nichtabstiegsplatz. Ein Restrisiko besteht lediglich theoretisch: Nur wenn die Eulen Ludwigshafen aus der Zweiten Bundesliga absteigen sollten, könnte sich durch einen Dominoeffekt die Zahl der Absteiger erhöhen. Derzeit deutet jedoch wenig darauf hin, dass dieser Fall eintreten wird.

Budenheimer mit enormer Durchschlagskraft

Mit Budenheim wartet im vorletzten Heimspiel des Jahres ein echtes Schwergewicht der Regionalliga. Der Tabellendritte spielt eine starke Saison und zählt zu den offensiv gefährlichsten Mannschaften der Spielklasse, hat zuletzt in Zweibrücken gewonnen. Über 800 erzielte Tore unterstreichen die Durchschlagskraft, mit der die Rheinhessen regelmäßig ihre Spiele gestalten. Dansenberg hat gegen alle drei verbleibenden Gegner der Saison in der Hinrunde verloren, was die Schwere des Restprogramms unterstreicht.

Bei der 30:32-Niederlage im Hinspiel präsentierten sich die Schwarz-Weißen allerdings über die volle Distanz als ebenbürtiger Gegner und waren in der Schlussphase mehrfach drauf und dran, das Spiel zu drehen. Gerade deshalb kommt dem Heimspiel am Samstag eine besondere Bedeutung zu, denn das Duell mit Budenheim ist die vielleicht beste Gelegenheit, gegen ein Top-Team etwas Zählbares mitzunehmen.

TuS-Heimstärke als entscheidender Faktor?

Voraussetzung dafür wird allerdings eine geschlossene Mannschaftsleistung sein. Dansenberg muss es schaffen, das Tempospiel der Gäste zu kontrollieren, einfache Fehler zu vermeiden und in der Defensive kompakt zu stehen. Nur wenn es gelingt, Budenheim früh in einen engen Spielverlauf zu zwingen, kann sich eine realistische Chance auf ein ausgeglichenes Spiel entwickeln. Ein entscheidender Faktor dürfte dabei auch die Heimstärke sein. Vor eigenem Publikum hat Dansenberg in dieser Saison immer wieder gezeigt, dass man auch stärkeren Gegnern Paroli bieten kann. Die Unterstützung von den Rängen könnte noch mal zusätzliche Energie freisetzen.

Gleichzeitig weiß die Mannschaft, dass sie sich gegen ein Team wie Budenheim keine längeren Schwächephasen erlauben darf. Die Gäste sind in der Lage, kleinste Fehler konsequent auszunutzen und sich auch in engen Spielen abzusetzen. So gehen die Schwarz-Weißen mit einer Mischung aus Respekt und Zuversicht in die Partie.

TuS-Coach Schulze will schon einiges ausprobieren

Die Favoritenrolle liegt klar bei Budenheim, doch die vergleichsweise komfortable Ausgangslage im Tabellenkeller erlaubt es dem TuS, mutig aufzutreten und die eigene Chance zu suchen. Mit einer konzentrierten Leistung und der nötigen Konsequenz kann Dansenberg das Heimspiel am Samstag deutlich offener gestalten, als es die Tabelle vielleicht zunächst vermuten lässt.

„Natürlich wollen wir uns in den restlichen Spielen so gut wie möglich präsentieren. Wir werden mit Blick auf die kommende Saison allerdings auch schon das ein oder andere ausprobieren“, erläutert Trainer Patrick Schulze. Auch einige Personalien für die kommende Spielzeit sind schon klar: So werden David Rios Potrony (SG Zweibrücken), Marian Graff (HF Illtal) und Yannik Kötz (Ziel unbekannt) den TuS verlassen.