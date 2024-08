Mit einem Auswärtsspiel beim 1. FC Saarbrücken startet für die Fußballerinnen des SC Siegelbach am Sonntag (14 Uhr) die Saison in der Regionalliga Südwest.

„Die Liga hat schon ein großes Gefälle zwischen den Topmannschaften und dem Rest der Liga. Saarbrücken, Elversberg und vor allem Mainz 05 gehören zu den großen Favoriten. Insofern ist das für uns ein schwerer Auftakt, was man sich womöglich auch anders gewünscht hätte“, erklärt Thomas Wagner, der Spielleiter des SC Siegelbach. Nach dem guten siebten Platz im Vorjahr darf und soll es beim SCS in der neuen Spielzeit gerne wieder in ähnliche Regionen gehen. „Im Vorjahr lief es ja in der Hinrunde richtig gut. Wir wollen die letzte Runde zumindest bestätigen, uns idealerweise noch etwas verbessern und ab und an die Großen vielleicht auch ein wenig ärgern“, sagt Wagner mit Blick auf die eigenen Ambitionen.

Es soll also nicht wieder „nur“ das einfache Ziel Klassenverbleib für die Mannschaft um die beiden Trainer Jesse Schaf und Kevin Schley sein, zumal die Voraussetzungen, was das betrifft, so günstig sind, dass es dieses Mal nur einen direkten Aufsteiger gibt und aus der Zweiten Liga maximal Andernach eine Mannschaft wäre, die im unwahrscheinlichen Fall eines Abstiegs in die Regionalliga Südwest käme, Das alles hat zur Folge, dass wohl nur zwei Mannschaften in die Verbandsliga absteigen müssen.

Nicht chancenlos beim Auftakt

An dieses Szenario will man beim SC Siegelbach aber gar nicht erst denken, trotz des schwierigen Auftaktspiels am Sonntag. Chancenlos sieht Spielleiter Wagner seine Mannschaft in der saarländischen Landeshauptstadt aber keineswegs: „Saarbrücken wird auch einige neue Spielerinnen bekommen haben“, sagt er. „Vielleicht sind die auch noch nicht so eingespielt, was unsere Chance sein könnte. Unsere Saisonvorbereitung verlief insgesamt gut, auch wenn immer mal ein Spiel von den Gegnern abgesagt wurde. Wir sind gerüstet und freuen uns, dass es endlich wieder um Punkte geht.“