Ein kollektiver Leistungseinbruch im letzten Viertel hat den 1. FC Kaiserslautern am Samstag in der Zweiten Basketball-Regionalliga um einen möglichen Heimsieg gebracht. Beim 77:84 (43:37) gegen den BC Gelnhausen verspielte die Mannschaft von Trainer Michael Skender in den letzten zehn Minuten einen Acht-Punkte-Vorsprung und quittierte die erste Heimniederlage.

Die Rehabilitation für die zuvor erlittene Niederlage bei Spitzenreiter Makkabi Frankfurt ist somit missglückt, die Roten Teufel sind auf Rang acht abgerutscht. „Es wäre gut gewesen das Spiel