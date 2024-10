Fünf äußerst sehenswerte Treffer standen im Oktober beim „Amateurtor des Monats“ zur Wahl. Gewonnen hat der Dansenberger Timo Holstein – aber der kann am Wochenende vielleicht gar nicht spielen.

Stolze 44 Prozent der Teilnehmer entschieden sich bei der von der Internetseite hanballnet.de durchgeführten Abstimmung für den Treffer von Timo Holstein vom Regionalligisten TuS KL-Dansenberg, den er am ersten Spieltag gegen die HG Saarlouis II erzielt hatte. Dabei hatte Holstein einen langen Gegenstoßpass kurz vor dem Torraum der Gäste aus der Luft gepflückt, sich im Flug gedreht und mit einem Wurf hinter seinem Rücken zum 23:13 getroffen. Ob der an der Schulter verletzte Top-Torjäger am Sonntag (18 Uhr) beim TV Offenbach weitere Treffer folgen lassen kann, ist aber äußerst fraglich. Eine anstehende Magnetresonanz-Tomographie, kurz MRT, soll am Donnerstag Aufschluss über die Schwere seiner Verletzung geben.

Dass der Ausfall des treffsicheren Linksaußen zumindest kurzzeitig kompensiert werden kann, unterstrich Felix Dettinger mit seinem starken Auftritt gegen die HF Illtal. Der für Holstein in die Startformation gerückte Allrounder steuerte zum 37:29-Erfolg neun Tore bei. Richtig gut in Form präsentierte sich auch Spielmacher Ben Kölsch, der als kluger Pass- und Ideengeber gefiel und selbst mit Erfolg den Abschluss suchte. Der 20-jährige Taktgeber zog geschickt die Fäden und stellte die Illtaler Abwehr vor große Probleme.

TuS muss besonders auf Andreas Jagenow achten

Die Barbarossastädter landeten dabei den fünften Sieg im sechsten Spiel und sind weiter Teil der Spitzengruppe. Der TV Homburg (12:2 Punkte) führt die Tabelle vor Meisterschaftsfavorit HV Vallendar (11:1) und dem TuS Dansenberg (10:2) an, hat allerdings schon ein Spiel mehr absolviert als die beiden Verfolger.

Mit dem TV Offenbach (8:6) bekommen es die Schwarz-Weißen am Sonntag mit einem formstarken Gegner zu tun. Das Team hat aus den jüngsten vier Spielen drei Siege geholt und ist in eigener Halle ungeschlagen. In Andreas Jagenow verfügt der TVO über einen durchsetzungsstarken Torjäger. Für den Neuzugang vom HLZ Friesenheim/Hochdorf und 22-jährigen Rechtshänder stehen bislang 35 Feldtore zu Buche. Seine Kreise muss die TuS-Mannschaft am Sonntag unbedingt einengen.