Die A-Jugend des 1. FC Kaiserslautern ist der Meisterschaft in der Regionalliga Südwest wieder ein großes Stück näher gekommen. Beim Fünftplatzierten FC Speyer gewann die Mannschaft von Lautern-Trainer Alexander Bugera souverän mit 6:1 (3:0).

„Die Jungs waren nach der Pokalniederlage natürlich etwas geknickt. Wir haben Mainz super Paroli geboten und ein echt tolles Spiel gezeigt. Aber wenn ich sehe, wie die Mannschaft dann heute aufgetreten ist, war das echt klasse. Wir haben einen guten Gegner von Beginn an dominiert und hochverdient gewonnen“, fand Bugera viele lobende Worte für den Auftritt seiner Schützlinge. In der Tat wirkten die Roten Teufel nicht so, als steckten ihnen die intensiven Spielminuten gegen Mainz noch in den Knochen.

Im Gegenteil: Der FCK gab den Ton an und führte nach einer Viertelstunde bereits mit 2:0. Die Tore erzielten Drini Miftari (4.) und Kimi Merk (14.). Den schönsten Treffer in Halbzeit eins markierten ebenfalls die Gäste in der 41. Minute. Dabei kombinierten sich die FCK-Jungs sehenswert aus der eigenen Hälfte heraus und bedienten letztlich den freistehenden Stürmer Ousmane Sannoh, der die Kugel nur noch einschieben musste.

Im zweiten Durchgang schraubte der Spitzenreiter das Tempo bei ordentlichen Temperaturen etwas herunter. Das war aber kein Problem, weil Muhammed Zor kurz nach der Pause einen Doppelpack schnürte (48., 53.) und die Weichen auf Sieg stellte. Nachdem Noé Péter per Strafstoß den Ehrentreffer erzielt hatte, markierte Marko Krasic in der Schlussminute den 6:1-Endstand. Diesem Tor war eine überragende Außenrist-Flanke von Zor vorausgegangen.

Das nächste Spiel bestreitet die Lauterer U19 bereits am Mittwoch beim VfR Wormatia Worms. Anpfiff dieser Begegnung ist um 19.30 Uhr.