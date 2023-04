Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Rock ’n’ Roll mit Lampions, Kaffeetischen und Schirmchen: Das erwartet die „Fused-Bande“ bei ihrem allerersten Live-Gig seit dem Corona-Lockdown. Am Donnerstag, 13. August, geht es in den Kammgarn-Kulturgarten und damit ein Stück zurück in die Band-Normalität. Frontsänger Stefan Ahme plaudert über die Vorfreude auf die erste Live-Bühne seit Monaten.

Wie es den selbst ernannten „Rockfeinschmeckern“ geht? „Alle sind gesund und gut drauf. Das ist schon mal die halbe Miete“, sagt Stefan. Knapp eine