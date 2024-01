Die Trierer Hofmusikanten machten mit einem bunten Einmarsch am Samstagabend in der Alten Schreinerei des Kulturzentrums Kammgarn den Auftakt zum Regimentsappell der Stadtgarde Kaiserslautern. Den Jahresorden, bei dieser Gelegenheit vorgestellt, ziert in diesem Jahr ein altehrwürdiges Lauterer Gebäude.

Im Gefolge hatten die Hofmusikanten die Garde und verschiedene Prinzessinnen aus Kaiserslautern. Kommandant der Stadtgarde Lothar Borkowski und sein Vize-Kommandant Michael Diller begrüßten die zahlreichen Gäste, darunter auch die Oberbürgermeisterin Beate Kimmel und Bürgermeister Manfred Schulz.

Nach einem gemeinsamen Essen erlebte das Publikum 20 Programmpunkte. Klaus und Freddy Anstatt von der Stadtgarde stellen den traditionelle Jahresorden vor, den diesmal die Kammgarn ziert. Jedes Jahr stellen die Stadtgardisten ein herausragendes Gebäude der Stadt vor. Der Jahresorden wurde im Anschluss an einige Persönlichkeiten der Stadt überreicht.

Konfettikanone zu groß für die Halle

Die große Büttenrede hielt in diesem Jahr Thomas Friedel aus Mannheim, die Humbabuwe, Teil der Stadtgarde, präsentierten dem Publikum ihre neuen Lieder. Höhepunkt des Abends war die Präsentation der neuen mannsgroßen Konfettikanone, die draußen vor der Schreinerei aufgebaut war. Durch die Tür passte die Kanone aufgrund ihr Größe nämlich nicht. 800 Stunden hatte Stadtgarde-Kommandant Lothar Borkowski daran gebaut, bis sie fertig war. Sie soll bei Umzügen für friedlichen Frohsinn und gute Laune sorgen.

Für besondere Verdienste wurde der Sänger und Major des Ehrenbataillons der Stadtgarde Bob Mency geehrt. Gewürdigt wurde, dass er die Humbabuwe gesanglich dort hingebracht hat, wo sie heute sind. Die singenden Offiziere der närrischen Stadtgarde gibt es seit 2012. Etwa 160 Gäste freuten sich über den gelungenen Abend.