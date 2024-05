Die Arbeiten an Kaiserslauterns neuer Stadtmitte verzögern sich. Wegen der unbeständigen Witterung geht es im Bauabschnitt in der Fruchthallstraße nur langsam voran, teilt die Stadtverwaltung mit. Damit verschiebt sich auch der Baubeginn im nächsten Abschnitt: der Burgstraße.

Das regnerische Wetter der vergangenen Wochen und Monate bremst das Fortkommen auf der Baustelle aus. „Die Arbeiten in der Fruchthallstraße werden aufgrund der weiterhin schlechten, unbeständigen Witterung bis in die zweite Hälfte des Juni andauern“, sagt Baustellenleiter Jörg Riedinger vom städtischen Tiefbaureferat zum aktuellen Stand des Ausbaus auf der Südseite der Fruchthalle. Anfang April war die Stadt noch davon ausgegangen, den Bauabschnitt bis Mitte Juni fertigstellen zu können, inzwischen rechnet die Verwaltung mit einem Abschluss der Arbeiten bis Ende Juni.

Asphaltarbeiten, die für diese und die vergangene Woche vorgesehen waren, mussten wegen der zuletzt starken Regenfälle auf Anfang Juni verschoben werden, so die Stadt. Besonders wetterabhängig sei der Einbau des speziellen Prägeasphalts, der bereits im ersten Bauabschnitt in der Fruchthallstraße zum Einsatz kam. Dieser könne nur bei Trockenheit und Temperaturen über 15 Grad verbaut werden. Das sei derzeit nicht gegeben. „Wir hoffen auf ein Baufenster im Laufe des Juni“, sagt Riedinger. Die Baufirma tue alles dafür, den Abschnitt trotz der widrigen Bedingungen rasch fertigzustellen.

Denn der Abschluss dieser Arbeiten hat Auswirkungen auf den Baubeginn in der Burgstraße, dem nächsten Bauabschnitt. Vermutlich werde ab Anfang Juni mit vorbereitenden Arbeiten im Serenadenhof der Kaiserpfalz begonnen. Dafür muss laut Stadt vorerst nur der fußläufige Durchgang entlang des Casimirschlosses gesperrt werden. Die für den eigentlichen Ausbau der Burgstraße notwendige Sperrung der Fahrbahn sowie der Gehwege und Haltestellen erfolge dann erst Ende Juni.

Arbeiten in Burgstraße wohl bis Herbst 2025

An der Burgstraße inklusive dem Knotenpunkt Martin-Luther-Straße/Spittelstraße wird voraussichtlich bis Herbst 2025 gearbeitet, schätzt die Verwaltung. Um die Verkehrsbeeinträchtigungen so gering wie möglich zu halten, soll in drei Abschnitten gearbeitet werden. Beginnen sollen die Arbeiten im Bereich von der Maxstraße bis zur Martin-Luther-Straße. Der Durchstich zur Schneiderstraße muss dafür erneut gesperrt werden. In der Schneiderstraße werde es dann Begegnungsverkehr geben. Die schon bei der Sperrung der Fruchthallstraße eingerichtete Verkehrsführung soll wieder gelten, um beispielsweise weiterhin den Altenhof und die Sparkasse anfahren zu können. Für die Arbeiten sind drei Monate eingetaktet, hatte Nadin Robarge, Leiterin des Baustellenmanagements, Anfang April gesagt. Ersatzhaltestellen für den Busverkehr werden je nach Abstimmung mit den Verkehrsbetrieben eingerichtet.

„Für uns als Fachreferat ist die momentane Situation nicht einfach zu bewältigen, sie zeigt aber auch die alltäglichen Herausforderungen, die bei einer Großbaustelle auftreten können“, sagt Sebastian Staab, der Leiter des städtischen Tiefbaureferates.