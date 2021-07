Die Kläranlage fahre derzeit mit maximaler Kapazität, schildert Jörg Zimmermann, Vorstand der Stadtentwässerung. Anstelle von 600 bis 800 Liter pro Sekunde liefen derzeit 2000 Liter pro Sekunde durch die Anlage. Das bedeute für die Pumpen, die Hebewerke und die Gebläse Volllast.

Weiter gebe es mehr Störmeldungen und Betriebseinsätze als sonst. Die Stadtentwässerung sei bemüht, kleinere und größere Störstellen sofort freizuräumen, etwa, wenn der Regen Blätter und andere Dinge in die Sinkkästen entlang der Straßen spüle. Der intensive Regen fülle derzeit die Rückhaltebecken. In den Regenpausen sei es bisher jedoch möglich gewesen, dieses Wasser über die Kläranlage abzuarbeiten. Je nach Regenmenge seien einzelne Entlastungen in die Lauter notwendig. Durch das Wetter seien allerdings die Kanalsanierungen ins Stocken geraten, so dass die angekündigten Bauzeiten nicht eingehalten werden können. Derzeit arbeite die Stadtentwässerung im Bereich Kotten/Pariser Straße. Die Verzögerung führe bei den betroffenen Anwohnern verständlicherweise für Unmut, so Zimmermann.