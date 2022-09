In der Pariser Straße ist am Freitagabend ein Baum auf die Straße gestürzt und hat zwei vorbeifahrende Autos getroffen. Die Fahrzeuge trugen Schäden davon. Passiert ist es am von Bäumen gesäumten Straßenrand in westlicher Fahrtrichtung, wenige Hundert Meter vorm Kleeblatt. Regen und Wind hatten dem Baum offenkundig zugesetzt.