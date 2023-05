Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Hin und Her mit den FCK-Portugiesen, die erst vom Südwestdeutschen Fußballverband für den Verbandspokal zugelassen, dann wieder ausgeladen wurden, gerät der Verband jetzt in Sachen Morlautern erneut in Erklärungsnot.

Wieso darf ein Spieler ab der Oberliga aufwärts, wenn er eine Gelb-Rote Karte bekommt, im Verbandspokal spielen, während ein unterklassiger Spieler im gleichen Spiel zuschauen muss?