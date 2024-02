Der Stadtrat Kaiserslautern hat der Verlängerung der aktuellen Pachtregelung mit dem 1. FC Kaiserslautern für das Fritz-Walter-Stadion für die Spielzeit 2024/25 am Montag zugestimmt. Damit zahlt der FCK auch in der kommende Saison eine reduzierte Stadionpacht. Die städtische Stadiongesellschaft hat einen jährlichen Finanzbedarf von mindestens 3,2 Millionen Euro. Nach der nun verlängerten Pachtregelung muss der FCK in der Zweiten Fußball-Bundesliga weiterhin nur eine Mindestpacht von 2,4 Millionen Euro pro Saison zahlen, in Liga drei beläuft sich die Mindestpacht auf 625.000 Euro. Die Finanzierungslücke der Stadiongesellschaft, 800.000 Euro in Liga zwei und 2,575 Millionen Euro in der dritten Liga, schließt die Stadt jeweils durch Zuschüsse.

Die Verlängerung der Pachtregelung, die zum Ende dieser Spielzeit ausgelaufen wäre, war notwendig geworden, weil der Verein im März bei der Deutschen Fußball Liga die Lizenz für die kommende Spielzeit beantragen muss. FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen, der die Ratssitzung verfolgte, zeigte sich erleichtert. „Es geht ja nicht nur um die Zukunft des Vereins, sondern auch um die Zukunft der Stadt“, so Hengen. Stadiongesellschaft und FCK verhandeln derzeit über einen neuen Pacht- und Betreibervertrag. Für den Abschluss der Verhandlungen „haben wir uns Mitte des Jahres zum Ziel gesetzt“, so Hengen.