Was bewegt die Morlauterer in ihrem Dorf? Wo müsste die RHEINPFALZ mal wieder nachhaken, wo den Finger in die Wunde legen? Und was können wir als Redaktion besser machen? Erzählen Sie es uns, liebe Leserinnen und Leser – am Dienstagnachmittag, 2. Juni. Ab 16.30 Uhr laden wir Sie zusammen mit Ortsvorsteher Alexander Lenz (SPD) zum RHEINPFALZ-Dorfspaziergang ein, unserem neuen Format, um mit Ihnen ins Gespräch zu kommen. Gemeinsam werden wir durch Morlautern ziehen, aktuelle Entwicklungen besprechen, uns anschauen, wofür der Stadtteil steht – und welch schönen, kuriosen, brisanten Geschichten er bereithält. Jeder ist willkommen, der Treffpunkt: auf dem Dorfplatz. „Morlautern hat viel zu erzählen, und genau das wollen wir zeigen“, sagt Lenz. Gemeinschaft, Zusammenhalt, „echtes Dorfleben“ – das mache Morlautern aus. Eine grobe Route hat sich der Ortschef auch schon ausgeguckt: Zunächst soll es zum neuen Kreisel und dem Areal des geplanten Supermarkts gehen, dann zum Wahrzeichen der Gemeinde, dem Schlachtenturm. Die RHEINPFALZ-Redakteure Andreas Sebald und Gundula Zilm freuen sich auf den Austausch mit Ihnen!