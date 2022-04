Man nehme ein Blatt 100-Gramm-A4-Papier, falte es und schaue, wie weit oder wie lange es fliegen kann. Das wäre die Zusammenfassung der Red-Bull-Papierflieger-Meisterschaft in der Unisporthalle am Donnerstag in Kaiserslautern.

Für die Teilnehmer des regionalen Entscheides gab es auf den Tischen in der Halle Papierblätter und Anleitungen zum Bau. Wer wollte, konnte seine eigene Konstruktion realisieren, aber nur durch Falten; Reißen, Schneiden und Kleben sind verboten.

„Verwendet werden darf nur Papier, jeder hat zwei Versuche“, erklärt Bernard Schreiber, Mitorganisator der Red-Bull-Meisterschaft in Kaiserslautern. Das Mindestalter ist 18 Jahre. Knapp 100 Frauen und Männer nahmen an der Meisterschaft teil, viele Studenten aus aller Herren Länder. Damit war der regionale Vorentscheid schon fast international.

Deutschlandweit gibt es um die 30 Qualifizierungen in verschiedenen Städten, die jeweiligen Sieger gehen zum nationalen Entscheid am 28. April ins Technik Museum in Sinsheim. Die finale Weltmeisterschaft ist Mitte Mai im Hänger 7 bei Salzburg in Österreich.

Bei der Meisterschaft gibt es drei Kategorien: Flugweite, Flugzeit und die spektakulärste Show. Die Rekorde lagen 2019 bis dato bei über 56 Metern beim Streckenflug und bei der Flugdauer bei etwas über 13 Sekunden. Die dritte Kategorie ist die der Aerobatics, bei dem die nationalen Finalisten zum ersten Mal online auf der Social-Media-Plattform TikTok ermittelt werden. Die Teilnehmer werden zu Hause mit ihren Papierfliegern kreativ und teilen ihr Können auf TikTok, indem sie den Hashtag #redbullpaperwings verwenden und @redbull und ihr #Land markieren, wenn sie ihre Beiträge einreichen.