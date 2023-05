Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

In seinem Offenen Brief wendet sich RHEINPFALZ-Redakteur Rainer Dick unter der Überschrift „Kreuzchen und Knöllchen“ an die Stadtverwaltung.

Liebe Stadtverwaltung,

die du Wahl- und Ordnungsbehörde in einem bist, willst du mich ärgern? Erst verbummelst du meine Wahlunterlagen, dann verpasst du mir ein Knöllchen! Während