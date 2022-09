Beton ist noch immer das meistverwendete Material beim Bauen. Dass für die Branche keine rosigen Zeiten kommen, ist den Geschäftsführern der Trapobet Transportbeton GmbH bewusst. Umso mehr freuen sie sich, dass sie noch vor den Preissteigerungen eine neue Betonmischanlage in Auftrag gegeben haben. Die zudem Beton aus recyceltem Material herstellen kann.

Das Kaiserslauterer Rüstungsunternehmen General Dynamics profitiert vom Krieg in der Ukraine. „Der Blick auf die Wehrindustrie hat sich verändert“, sagt Geschäftsführer Christian Kauth. Die Auftragslage sei so gut wie lange nicht mehr. Neue Mitarbeiter sollen eingestellt werden.

Zeugenaussagen, die sich nicht nur gegenseitig widersprachen, sondern auch früheren Aussagen, hörte die Jugendstrafkammer des Landgerichts Kaiserslautern am Donnerstag. Verhandelt wurde der Totschlagsvorwurf gegen einen 20-Jährigen, der einen Mann im Januar erstochen haben soll.

Einen funktionierenden, sachlich arbeitenden Gemeinderat und Ruhe in der Dorfgemeinschaft wünschen sich viele Hirschhorner. Das ist die Quintessenz aus einer Einwohnerversammlung, bei der mit Blick auf die Ortspolitik dargelegt wurde, was rechtlich geht und was nicht geht. Dabei kam auch eine Idee zur Sprache, die womöglich strafrechtlich relevant hätte werden können.

Großbritannien ist seit dem Tod von Queen Elisabeth II. in kollektiver Trauer. „Die Granny der Briten“ wird am Montag zu Grabe getragen. Auch im Landkreis Kaiserslautern gibt es Verbindungen zu England. Ein britischer Nato-Angehöriger und Teilnehmerinnen der Partnerschaft Weilerbach – Kingsbridge erzählen, was ihnen die Queen bedeutet hat.