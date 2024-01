Die Recurve-Bogenschützen des TFC Kaiserslautern II haben in der Bezirksliga zwar verloren, allerdings an Ringpunkten zugelegt. Das weckt Hoffnungen.

Die relativ kurze Bezirksliga der Recurve-Bogenschützen erlaubt der zweiten Mannschaft des TFC Kaiserslautern nach dem zweiten von insgesamt drei Wettkampftagen auf den Tabellenplatz drei zu schielen.

Zwar verlor das Team beim Heimkampf in Kaiserslautern mit 1464 zu 1504 gegen den SVP Bechtolsheim, konnte sich dabei aber um satte 88 Ringe gegenüber dem ersten Rundentag, der Premiere für das Team, steigern. In der Bezirksliga werden am Ende alle Ringe aufaddiert, da zählen dann keine direkten Duellgewinne. Mit dem SV Trippstadt I thront ein weiteres Team aus dem Landkreis ganz oben in der Tabelle.