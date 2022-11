Ein 64-jähriger Autofahrer und sein Mitfahrer wurde am frühen Sonntagabend auf der A6 in Richtung Saarbrücken massiv gefährdet, teilt die Polizei mit. Dem 64-Jährigen sei zunächst ein dunkler BMW sehr dicht aufgefahren. Anschließend habe dieser Wagen sowie ein weiteres Fahrzeug den Geschädigten rechts überholt und ausgebremst. Danach seien beide Fahrzeuge mit stark überhöhter Geschwindigkeit in Richtung Saarbrücken davongerast. Bei den besagten Autos soll es sich um eine dunkle BMW-Limousine und einen Mercedes SUV gehandelt haben. Die Autobahnpolizei bittet mögliche Zeugen, die diesen Vorgang beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 0631 35340 zu melden.