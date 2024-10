73 Geschäfte in Kaiserslautern haben ganz offiziell eine offene Tür für Kinder in Not. Das Symbol der sogenannten „Notinsel“ zeigt drei gezeichnete Kinder.

Das Projekt „Notinsel“ der Deutschen Kinderschutzstiftung Hänsel+Gretel gibt es inzwischen deutschlandweit seit mehr als 20 Jahren. Insgesamt