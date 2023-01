Anders als in Berlin und einigen anderen Großstädten Deutschlands verlief die Silvesternacht in Kaiserslautern verhältnismäßig ruhig. Die Feuerwehr verzeichnete, ebenso wie die Polizei, keine größeren Einsätze. Wie generell mit Gewalt gegen Einsatzkräfte umgegangen werden soll, darüber müsse jedoch diskutiert werden.

Die Feuerwehr war, vor allem nach zwei Jahren Böllerverbots wegen Corona, gut auf den Jahreswechsel vorbereitet. Doch die großen Einsätze blieben in der Silvesternacht aus, bilanziert Martin Gugel, Leiter der städtischen Stabsstelle freiwillige Feuerwehr und in diesen Tagen im Amtsleiterdienst. „Wir hatten so viele Einsatzkräfte auf der Feuerwache, dass der Grundschutz jederzeit gewährleistet war, auch für den Fall sehr vieler Einsätze wegen Silvester.“ Schließlich habe es schon Silvesternächte gegeben, in denen die Feuerwehr mit mehreren Löschfahrzeugen die ganze Zeit unterwegs gewesen sei.

Letztlich wurde sie jedoch lediglich zu acht Brandeinsätzen zwischen 22 und 8 Uhr alarmiert, der Höhepunkt lag zwischen 0 und 2 Uhr. Dabei handelte es sich meist um Kleinbrände, die sich von entzündeten Papierkörben, über größere Müllcontainer bis zu vereinzelten Bränden von Hecken oder Bäumen erstreckten, wie der diensthabende Einsatzleiter Marcus Fladung berichtet.

„Diskussion über Gewalt muss geführt werden“

Auch wenn die Silvesternacht in Kaiserslautern relativ ruhig verlief, müsse angesichts der Ausschreitungen in anderen Städten über Themen wie ein Böllerverbot oder verschärfte Maßnahmen „mit Einsatzkräften vor Ort sowie auf politischer Ebene“ diskutiert werden, sagt Gugel. „Aber durch ein Verbot werden Angriffe auf Polizei und Rettungskräfte nicht aufhören“, glaubt er. Schließlich seien die Silvesterböller „nicht Grund oder Ursache für die Gewalt, denn die gibt es leider auch sonst“.

Dass Kameras – ob sogenannte Dash Cams in Fahrzeugen oder Body Cams wie schon bei der Polizei im Einsatz – für Abschreckung sorgen würden, bezweifelt er auch, denn die Angreifer seien oft vermummt oder in Gruppen unterwegs. „Aber vielleicht helfen sie bei der Aufklärung.“ Und ob eine konsequentere Anwendung der Gesetze oder deren Verschärfung eine abschreckende Wirkung hätten, sei ebenso schwer vorauszusagen.

Auch das Polizeipräsidium Westpfalz bilanziert eine Silvesternacht „ähnlich wie vor Corona“, so deren Sprecherin Diana Eilenz. Außer kleineren Schlägereien, unerlaubtem Schreckschusswaffengebrauch, Fahren mit Alkohol oder Einbrüchen sei es ruhig gewesen. Über die Ausschreitungen andernorts werde intern zwar geredet, aber weitere Konsequenzen gebe es derzeit nicht. „Die Diskussion wird auf Landes- oder auch Bundesebene geführt“, sagt Eilenz nüchtern.