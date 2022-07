200 Schülerinnen und Schüler haben an den Realschulen in Kaiserslautern am Schuljahresende 2021/22 den Sekundarabschluss I erreicht. In Abschlussfeiern erhielten sie ihre Zeugnisse der Mittleren Reife. Die Kurpfalz-Realschule plus entließ 60 Jugendliche (26 w / 34 m), die St.-Franziskus-Realschule 50 Mädchen, die IGS Goetheschule 68 (37/31) und die Lina-Pfaff-Realschule plus 22 (11/11) Schülerinnen und Schüler. In Kurzporträts stellen wir jeweils die Besten der Absolventen je Schule vor.

Laura Dziadzka (16) hat die Kurpfalz-Realschule plus besucht und einen Notenschnitt von 1,3 erzielt. Sie wechselte vom Rittersberg-Gymnasium in die siebte Klasse der Realschule plus. Der Schulwechsel sei der richtige Schritt gewesen, lobt sie das gute Verhältnis zwischen Schülern und Lehrern. „Wir waren eine tolle Klasse. Das Verhältnis unter den 28 Schülern war prima.“ Am meisten hat ihr das Fach Mathematik gefallen. In dem Unterrichtsfach hat sie im Zeugnis die Note sehr gut. „Cool“ fand sie in der siebten Klasse eine Skifreizeit in Südtirol. Ebenso eine Abschlussfahrt im Juni ins Ötztal. Mit dem Lockdown während der Pandemie hat Laura gute Erfahrungen gemacht: „Wir bekamen viele Aufgaben und wurden von den Lehrern gut betreut.“ Laura möchte Abitur machen und wird dazu nach den Sommerferien die IGS Bertha von Suttner besuchen. „Ich wüsste nicht, was ich sonst machen sollte.“ Schöne Tage in den Sommerferien will sie am Gelterswoog verbringen.

Mit Bravour die St.-Franziskus-Realschule plus abgeschlossen: Lea Staudinger. Fotos: VIEW

Lea Staudinger (16) hat die tägliche Fahrt von Landstuhl nach Kaiserslautern nicht bereut. Der Besuch der St.-Franziskus-Realschule plus habe ihr gut getan. „Es war eine schöne Zeit und ich habe viel gelernt“, so die Schülerin, die ihre Mittlere Reife mit einem Notenschnitt von 1,1 erlangt hat. Ihren Lehrern und der Schule stellt sie ein gutes Zeugnis aus. Die Lehrer hätten stets ein offenes Ohr für die Schüler gehabt. Beeindruckt ist Lea von der IT-Ausstattung der Schule. Alle Unterrichtsräume verfügten über Smartboards und ein funktionierendes WLAN. „Davon konnten wir Schülerinnen während der Pandemie profitieren.“ Die Pandemie habe zum selbstständigen Arbeiten animiert. Mathematik und Informatik waren ihre Lieblingsfächer. Lea möchte Abitur machen und hat sich dazu bei der IGS in Landstuhl, ihrem Wohnort, angemeldet. „Ich habe vor Ort einen kürzeren Schulweg.“ Lea, die in der Freizeit gerne ins Fitnessstudio geht, freut sich auf den Urlaub mit ihren Eltern am Bodensee.

Hat in jedem Fach eine 1: Nevio Cristiano Eicher-Dias von der IGS Goetheschule. Fotos: VIEW

Nevio Cristiano Eicher-Dias (16) hat die IGS Goetheschule besucht. Und das mit Erfolg: In jedem der in seinem Zeugnis aufgeführten Unterrichtsfächer steht die Note sehr gut. „Die Schule hat mir großen Spaß gemacht“, sagt Nevio Christiano. Englisch, Deutsch, Mathe und Sport zählten zu seinen Lieblingsfächern. Auch hat er seine Schule als sehr familiär erlebt. Nichts kommen lässt er auf seine Lehrer. „Sie hatten stets ein offenes Ohr für uns.“ Den Unterricht an der IGS Goetheschule habe er nie als langweilig erlebt. So auch während der Pandemie, wo zwischen Schülern und Lehrern ein gutes Zusammenspiel bestanden habe. „Meine Noten haben sich während dieser Zeit nicht verschlechtert.“ Nevio Christiano wird nach den Sommerferien das Heinrich-Heine-Gymnasium besuchen. Er möchte später zum Zoll oder zur Polizei, am liebsten zur Kriminalpolizei. „Bei der Kripo muss ich keine Uniform tragen.“ Er mag Leichtathletik und Schwimmen und den Aufenthalt in der Natur. Jetzt freut er sich auf einen Urlaub in Portugal, der Heimat seines Vaters.

Beste Schülerin der Lina-Pfaff-Realschule plus: Karina Schmalz. Foto: Schmalz

Karina Schmalz (17) hat mit einem Notendurchschnitt von 1,6 als beste Schülerin die Mittlere Reife an der Lina-Pfaff-Realschule plus erzielt. Im Gegensatz zu ihren Mitschülern hat sie die Schule nur in der zehnten Klasse besucht. Familiäre und gesundheitliche Gründe waren es, die sie im letzten Schuljahr von Limburg in Hessen nach Kaiserslautern haben wechseln lassen. „Der Wechsel hat mir gut getan.“ Sie habe super Mitschüler und Lehrer gehabt. „Ich bin mit allen gut klar gekommen.“ Ihre Lieblingsfächer waren Mathematik, Biologie und Chemie. Nach den Ferien beabsichtigt Karina die Höhere Berufsfachschule Sozialassistenz an der Berufsbildenden Schule II Wirtschaft und Soziales zu besuchen. Ihr schwebt eine Ausbildung als Erzieherin vor. In ihrer Freizeit backt Karina gerne. Am liebsten gestaltet sie Thementorten mit Fondant. Die Sommerferien will sie in Limburg verbringen. Mit Freunden will sie an die Lahn zum Zelten und Zeit mit ihren zwei Schwestern verbringen.