„Politik attraktiver machen“ heißt das Projekt, das der Kaiserslauterer Moritz Behncke ins Leben gerufen hat. Die Realschule plus in Queidersbach ist die erste Schule in Rheinland-Pfalz, die das Konzept des Sozialdemokraten nun umsetzen möchte. Bei einem Festakt haben die rheinland-pfälzische Bildungsministerin, Stefanie Hubig, und Ideengeber Behncke den Startschuss dafür gegeben.

Ab sofort wird es in allen Klassenstufen Workshops, Lesungen, Unterrichtseinheiten und Fahrten zur Demokratiebildung geben. Außerdem wurde ein Demokratie-Lab in der Schule eingerichtet, in dem Schüler und Lehrer sich dem Thema auf spielerische Weise und im regen Austausch nähern können. „Die heutigen Fünftklässler sollen die Schule als demokratisch gebildete Menschen verlassen“, nennt Behncke das Ziel.