„Nie wieder ist jetzt“ – unter diesem Motto demonstrierten vor einer Woche 6000 Menschen gegen Rechtsextremismus. Das Bündnis „Kaiserslautern gegen rechts“ hatte dazu aufgerufen. Von den Freien Wählern gab es Kritik an der Umsetzung. Andere Parteien und Verbände haben ihrerseits darauf reagiert.

Die Jusos, die Jugendorganisation der SPD, sah in der Demonstration „ein beeindruckendes Zeichen der Solidarität und des Widerstandes gegen extremistische Strömungen“. Zur Kritik der Freien Wähler sagen sie in einem Pressestatement: „Die Freien Wähler begehen den Fehler, in dieser bedeutenden historischen Situation den Diskurs mit dem Anführen der Hufeisentheorie zu verstopfen. Mehr noch missbrauchten sie die Bühne des Bündnisses, um Reden, die sich mutig und anständig gegen die AfD positionierten, als ,Hasstiraden’ zu bezeichnen. Effektiv trägt dies zu einer Normalisierung von AfD-Positionen bei.“ Die FW sollten aus Sicht der Jungsozialistinnen und -sozialisten „ihre Grundauffassung überdenken und sich für ihre Schützenhilfe für die AfD entschuldigen“. Alle politischen Kräfte sollten nach Auffassung der Jusos demokratische Werte unterstützen und den Ernst der Lage erkennen, um gemeinsam gegen Extremismus in jeder Form vorzugehen.

Auch die Stadtratsfraktion der Grünen war beim Demozug dabei. „Die Resonanz ist gigantisch, und ich bin wirklich sehr froh, dass die Stadt sich so breit erhoben hat, um dieses Thema zu adressieren“, meinte Stadtratsmitglied und Mitorganisator Simon Sander.

Ursula Düll: „Dazu dürfen wir als Demokraten nicht schweigen“

Die CDU nahm ebenfalls an der Demo teil. Ursula Düll, Fraktionsvorsitzende im Stadtrat, hatte auf der Bühne gesprochen. „Viele Bürgergespräche zeigen, dass es grundsätzlich richtig war, dass die CDU Position bezogen hat. Andererseits wurde heftig kritisiert, dass die Veranstaltung auch von linksextremen Gruppierungen genutzt oder gar missbraucht wurde“, erklärt sie in einem Statement. „Hassaufrufe bis hin zum gewünschten Tod von Andersdenkenden aus diesen Reihen sind nicht mit unserem Verständnis von demokratischem Diskurs zu vereinbaren.“ Die CDU fordere bei weiteren Veranstaltungen zur Stärkung der Demokratie eine klare Abgrenzung gegen alles extremistische Gedankengut – egal aus welcher Richtung.

Auch aus Sicht der Christdemokraten sei die Rednerliste zu lang und auch unausgewogen gewesen. „Dass wir erst reden konnten, als einige Menschen schon gegangen waren, lag auch an der Nichteinhaltung der Redezeiten und der Musikeinlage, die manche als Veranstaltungsende interpretiert haben. (...) Einen weiteren Vertreter einer Stadtratsfraktion erst ganz am Ende auftreten zu lassen, nachdem sich viele Positionen anderer Richtungen mehrfach und teilweise am Kernthema vorbei wiederholt hatten, war zumindest unglücklich“, heißt es weiter. Dennoch sei es der CDU „besonders wichtig“ gewesen, sich am Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus „klar gegen Rechtsextremismus zu positionieren“. Zu den Plänen, „Millionen von Menschen, darunter auch deutsche Staatsbürger, zu deportieren“, dürfen „wir als Demokraten und im Besonderen die CDU nicht schweigen“. „Auch künftig unterstützen wir, natürlich und sehr gerne auch mit anderen demokratischen Parteien, Aktionen zur Stärkung der Demokratie. Das gilt dann nicht für Veranstaltungen, die beispielsweise von linksextremen Kräften unterwandert werden. Als Demokratin ist es mir bewusst, dass eine solche Veranstaltung nicht nur von Gleichgesinnten besucht wird. Im Gegenteil: Ich wünsche es mir sogar, dass eine breite Bürgerschaft in ihrer gesamten Vielfalt sich bewegt und für unsere Demokratie gemeinsam auf die Straße geht“, erklärt Düll. Die meisten Teilnehmer seien aber ohne Parteihintergrund und aus der Mitte der Gesellschaft gekommen.

Sozialforum appelliert: Rechtsextremismus nicht verharmlosen

Dave Koch vom Sozialforum Kaiserslautern, in dem sich vor etwa zweieinhalb Jahren Einzelpersonen, Aktivisten aus Gewerkschaften, Parteien, sozialen und kulturellen Vereinen und Initiativen zusammengeschlossen haben, mahnt vor den Gefahren des Rechtsextremismus und warnt vor einer Verharmlosung seitens der Mitte-Rechts-Parteien. Die Gleichsetzung von links und rechts sei unangebracht und gefährlich. „Wenn die Mitte-Rechts-Parteien, insbesondere die CDU, FDP und Freie Wähler, wiederholt links und rechts gleichsetzen, verharmlosen sie damit die Gefahr, die von rechts ausgeht“, sagt Koch.

„Das war ein riesiger Erfolg“, über 60 Organisationen, Parteien, Vereine und Gewerkschaften seien dem „Aufruf gegen rechts“ gefolgt, sagt Lena Edel, Stadtverbandsvorsitzende „Die Linke“ in einem Statement des Bezirksverbandes. Es habe einen „Marathon an Redebeiträgen“ gegeben. Dass Oberbürgermeisterin Beate Kimmel als eine der Ersten gesprochen habe, „ziemlich am Anfang eine junge Antifaschistin das Wort ergreifen durfte“, von Erfahrungen im Aufeinandertreffen mit AfD-Leuten berichtete, sei richtig und wichtig gewesen. Auch der Aufruf zum „Widerstand gegen die AfD und andere gesellschaftlichen Kräfte, die Menschen abschieben, Sozialleistungen kürzen und rassistische Verhaltensmuster salonfähig machen wollen“, Reden der freien Kulturszene sowie der organisierten Antifa seien wichtig gewesen. Beiträge wie die von Gewerkschaften, einer migrantische Rednerin oder der queeren Bewegung seien leider erst so spät dran gekommen, „dass nur noch ein harter Kern deren Reden hörte“.