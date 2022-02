Der Unternehmerbrief, in dem Stadtvorstand und Stadtrat vorgeworfen wird, die Stadtentwicklung zu verzögern und zu blockieren, hat ein kleines Beben ausgelöst. Die RHEINPFALZ hat bei den Fraktionen im Stadtrat nachgefragt, was sie von dem Brandbrief, wie ihn einige nennen, halten.

Die CDU-Fraktion hat die über 30 Unterzeichner des Briefes zum Dialog eingeladen, informierte CDU-Fraktionschef Michael Littig. Zentrale Aspekte des Appells seien mehrfach von der CDU angemahnt worden. „Wenn laut Wirtschaftsförderung seit 2019 135 Firmen weggeschickt wurden, weil Flächen fehlen, dann belegt das in erschreckender Weise die offensichtlichen Mängel der von Oberbürgermeister Klaus Weichel verantworteten Stadtentwicklung. Denn was in den Jahren davor nicht geplant und umgesetzt wurde, kann nicht genutzt werden“, so Littig. Auch werfe die Entwicklung des Pfaff-Geländes Fragen auf, die Vermarktung starte nicht. Eine fast fünf Jahre alte Gewerbeflächenuntersuchung sei erst auf sein Drängen im Rat vorstellt worden. Die Koalition aus CDU, Grünen und FWG habe die Überplanung des Betzenbergs gefordert, nachdem im Stadionumfeld seit 2006 nichts passiert sei. Einiges will Littig nicht so stehen lassen. Gerade die Mangelsituationen in Kaiserslautern „bedingen engagierte und unbestechliche Diskussionen“. Die substanzielle Auseinandersetzung mit Sachthemen als Blockade zu bezeichnen, werde deshalb dem ehrenamtlichen Engagement der Stadträte nicht gerecht.

Kritik an Amazon-Ansiedlung

Für die Grünen wies Fraktionsvorsitzender Tobias Wiesemann die Vorwürfe zurück. Neubaugebieten in Morlautern und Erlenbach, in der Pariser Straße und etwa auf dem Pfaffgelände hätten die Grünen zugestimmt. „Die sind auf dem Weg und absolut ausreichend für die wachsenden Wohnraumbedarfe.“ Zur Diskussion um fehlende Gewerbeflächen sagte er, erst auf Initiative der Grünen sei das Areal der Quartermaster-Kaserne überprüft worden. Er kritisierte, seitens des Stadtvorstandes werde einseitig auf Verbrauch unberührter Böden gesetzt, „ohne Beschlussvorlagen vorzulegen oder transparent irgendetwas zu kommunizieren. Die Ansiedlung von Amazon auf 20 Hektar ohne Kenntnis des Rates hat das Vertrauen in die Bodenpolitik und Strategie des Oberbürgermeisters und der städtischen Institutionen erschüttert.“ Zur Entwicklung der Technischen Universität (TU) führte Wiesemann aus: „Wir haben dafür gesorgt, dass ein Gutachten mehrere Hektar Entwicklungsfläche identifiziert, die als Erweiterungsfläche für Forschung, Lehre und technische Entwicklung zur Verfügung stehen.“ Gelder für einen Rahmenplan zur Campusentwicklung in Richtung Stadt seien bereitgestellt worden.

Als zutreffend hat die SPD den Brief bezeichnet. „Leider wird zurzeit vieles im Stadtrat zerredet, durch Anhörungen, die über mehrere Stunden gehen und uns nur wenig weiterbringen“, erklärte die stellvertretende SPD-Fraktionsvorsitzende Janina Eispert. Auch aus SPD-Sicht fehlten Wohnungen und bezahlbare Bauplätze. Deshalb sei es wichtig, neue Gebiete zu erschließen. In der Alex-Müller-Straße sei dies möglich, jedoch habe sich die Koalition vehement gegen eine Bebauung zur Wehr gesetzt. Auch die Erweiterung des Wohngebietes in Morlautern sei abgelehnt worden. Eispert argumentiert, die Uni brauche Erweiterungsflächen, zudem setzte sich die SPD dafür ein, Gewerbeflächen auszuweisen, etwa durch eine Erweiterung des Industriegebietes Nord. Sie betont, auch die Sozialdemokraten legten ein Augenmerk auf die derzeit noch genutzten militärischen Flächen. Dabei sei aber zu beachten, dass diese nicht im Verfügungsbereich der Stadt stehen. Wert lege die SPD auch darauf, dass auf Bebauungspläne vertraut werden könne. „Das bedeutet, dass der Rat auch zu Entscheidungen, die in der Vergangenheit gefallen sind und festgeschrieben wurden, steht.“

Schadensersatzklagen in Millionenhöhe drohen

„Die FDP hat schon länger den Eindruck, dass es im Rat vor allem um Macht geht“, so die FDP-Fraktionsvorsitzende Brigitta Röthig-Wentz. Zahlreiche Entscheidungen, die getroffen wurden, seien nicht gut für die Stadt. Bei der Diskussion um den Chemie-Neubau habe nur der Wald eine Rolle gespielt. Wenn auf dem Campus gebaut werde, sei das schlecht für die weitere Entwicklung der TU. „Zudem werden Häuser für junge Familien teurer und teurer, weil Neubaugebiete fehlen.“ Bauwillige müssten in den Speckgürtel ausweichen. „Damit werden dann Flächen im Landkreis versiegelt und die Menschen haben einen längeren Anfahrtsweg.“ Die Umweltbilanz werde unterm Strich schlechter. Die Diskussion um das DRK-Gelände sei fatal. „Dort hat der Rat Baurecht, das er vor fünf Jahren gegeben hatte, gekippt, eine Schadensersatzklage in Millionenhöhe droht.“ Das signalisiere: „Auf Ratsbeschlüsse kann man sich nicht verlassen. Das ist ein Desaster.“

„Miteinander reden“

„Wir halten konstruktive Kritik für einen wichtigen Beitrag zur Entscheidungsfindung in politischen Gremien. Bevor jedoch einer Seite Vorwürfe gemacht werden, sollte es guter Brauch sein, miteinander zu reden. Dabei lässt sich prüfen, ob die Vorwürfe überhaupt gerechtfertigt sind“, betonte Gabriele Wollenweber für die Freien Wähler. Der Brief der Wissenschaftler und Unternehmer zeige, dass der Informationsaustausch zwischen der Kommunalpolitik und den verschiedenen Interessengruppen aus Wirtschaft und Wissenschaft Defizite aufweise. Zu einem Austausch sei ihre Fraktion jederzeit bereit. „Es genügt eben nicht, sich nur ein Bild der Stadtratsarbeit mithilfe der Presse oder auch durch ein Gespräch mit dem Oberbürgermeister zu machen.“

Für die Linke erinnert der stellvertretende Fraktionsvorsitzende Stefan Glander daran, dass das Pfaff-Gelände auch für Wohnungsbauten entwickelt werde, es Pläne für den Betzenberg gebe, in Bahnhofsnähe gebaut werde. Ihm sei es wichtig, dass bei allen Neubauprojekten eine Sozialquote umgesetzt werde. „Hier ist die Zusammenarbeit mit der Bau AG auszuweiten, um gemeinsam dieser großen Aufgabe gerecht zu werden und ausreichenden Wohnraum zu bezahlbaren Mieten zur Verfügung zu stellen.“ Bei den Gewerbeflächen sei dringend eine Umwidmung der militärisch genutzten Flächen in zivile Flächen notwendig, auch im Sinne einer nachhaltigen Stadtentwicklung.

Ruf der TU fast schon ins Lächerliche gezogen

Dirk Bisanz, Fraktionsvorsitzender der AfD, beobachtet eine „Stagnation“ der Stadtentwicklung. Vor allem die Grünen versuchten, „unter dem Deckmantel einer vermeintlichen Umwelt- und Klimapolitik“ ihre Interessen durchzusetzen“. Aktuellstes Beispiel sei die Verdopplung der Parkgebühren, mit denen Autofahrer zum Einkaufen ins Umland vergrault würden. Um eine „verhältnismäßig kleine Waldfläche zu retten“, seien die strukturelle Fortentwicklung der TU in Frage gestellt, ihre überregionalen Referenzen gefährdet und ihr Ruf fast schon ins Lächerliche gezogen worden. Weil neue Baugebiete verhindert werden, kann sich laut Bisanz „ein durchschnittlich verdienender Arbeitnehmer den Kauf von Wohneigentum kaum mehr leisten“.