Zu schade zum Wegwerfen, aber selbst braucht man es einfach nicht mehr: Für solche Gegenstände gibt es auf dem Gelände des Wertstoffhofs in der Daennerstraße spezielle Regale. Die Idee: Wer will, kann sich kostenfrei mitnehmen, was andere dort abgegeben haben.

Haushaltsgegenstände, Geschirr, Bilder, Skistiefel, Kinderkostüme, Spielsachen, Blumentöpfe und jede Menge Bücher: Die Regale entlang einer Wand auf dem Wertstoffhof sind mit den unterschiedlichsten Dingen bestückt. Neu hinzugekommen ist gerade ein Vogelkäfig, der ohne Bewohner auf dem Boden steht und noch sehr gepflegt aussieht.

Auch größere Gegenstände wie ein Stuhl, ein Tisch oder eine Kommode finden sich an diesem Morgen in der Daennerstraße. Sie alle haben eines gemeinsam: Ihre Besitzer haben sich von ihnen getrennt. Doch zum Wegwerfen sind die Dinge noch viel zu gut. „Manchmal sind da ganz tolle Sachen dabei“, erzählt Andrea Buchloh-Adler, Werkleiterin der Stadtbildpflege.

Wiederverwenden statt entsorgen

Immer wieder gebe es Menschen, die sich aus den Regalen etwas mitnehmen, was sie gebrauchen können. Seit knapp zwei Jahren erfüllt das Re-Use-Regal diesen Zweck: Dinge wiederverwenden, statt sie zu entsorgen, fasst Buchloh-Adler zusammen. Gut frequentiert seien die Bücherschränke, die neben den Regalen aufgebaut sind. Dafür, dass sie gut sortiert sind, sorge ein älterer Herr, der einmal die Woche vorbeikomme und den Bestand durchsehe, während seine Frau den Einkauf erledige, erzählt Mario Kennel, während er neue Gegenstände ins Regal füllt. Gemeinsam mit seinen Kollegen kümmert er sich um die Regale. Was nach einer bestimmten Frist keinen Abnehmer gefunden hat, wird entsorgt.

Manche Menschen kommen regelmäßig, um etwas beim Regal abzugeben. „Da sind mittlerweile richtige Freundschaften entstanden, wir haben echte Stammkunden“, erzählt Kennel. Die Stimmung unter den Besuchern sei gut, die Regale werden sehr gut angenommen.

Auch Kleider sind dabei

Viel Aufwand stecke in der Pflege der Kleiderstangen, schildert Buchloh-Adler. Wenn Kleidersäcke abgegeben werde, fragten die Mitarbeiter nach, ob es Stücke zum Weiterschenken gebe. Solche Teile werden dann auf Bügeln an Kleiderstangen gehängt und auch dort findet manches Stück einen neuen Besitzer.

Ein richtiges Second-Hand-Kaufhaus wäre toll, sagt die Werkleiterin, doch die Kapazität, dieses zu betreiben, habe die Stadtbildpflege leider nicht. Auch an den anderen Standorten der Wertstoffhöfe in Erfenbach und der Pfaffstraße gibt es das Konzept des Re-Use-Regals nicht, da dort kein Sperrmüll angeliefert werden dürfe. Dies sei in kleineren Mengen in der Daennerstraße möglich, daher gebe es hier immer wieder Dinge, die auf den Regalen einen Platz finden. Was nicht dazu gehört sind Elektrogeräte: „Alles mit Kabel geht nicht, da wir keine Haftung für die Gegenstände übernehmen können“, erklärt Buchloh-Adler.

Jetzt im Frühjahr sei auf den Wertstoffhöfen etwas mehr los als sonst, da lasse sich teilweise ein leichter Frühjahrsputz-Effekt feststellen. Pro Jahr werden in der Daennerstraße rund 30.000 Anlieferungen bearbeitet, zwischen 100 und 120 Stück täglich. Mal sind das kleinere Mengen Sperrmüll, Grünschnitt, Elektroschrott wie Kühlschränke, Herde und Computer, aber auch Kartonagen werden abgegeben. „Manchmal bringt auch jemand nur fünf Batterien zu Fuß vorbei“, erzählt die Werkleiterin.

Für ihre Bemühungen um die Kreislaufwirtschaft, zu der auch das Regal gehört, hat die Stadtbildpflege bereits von der RAL-Gütegemeinschaft eine Auszeichnung erhalten. Seit rund 90 Jahren sorgt die unabhängige Organisation RAL – kurz für Reichsausschuss für Lieferbedingungen – dafür, dass ausgewählte Produkte bestimmten Qualitätsanforderungen genügen. Der Verein ist ein Instrument freiwilliger Selbstregulierung der Wirtschaft und verleiht bis heute mehrere Gütesiegel.