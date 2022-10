Fünf Jahre nach seinen letzten Studioalben kehrt Ray Wilson mit „The Weight Of Man“ zurück und legt am Freitag, 21. Oktober, im Kaiserslauterer Emmerich Smola Saal einen Tourstopp ein.

Es war 1997, als Ray Wilson das letzte Genesis-Studioalbum „Calling All Stations“ einsang, mitschrieb und aufnahm. Seither ist der heute 54-Jährige fast unterbrochen auf Tour gewesen, hat acht Studioalben sowohl als Solokünstler als auch mit seiner wiederbelebten früheren Band Stiltskin, zehn Live-Alben und zwei retrospektive Zusammenstellungen veröffentlicht. Fünf Jahre nach den letzten Alben ist der Schotte unter dem Banner „The Weight Of Man“ nun wieder da, mit zehn neuen Songs und einem Beatles-Cover, laut seiner Agentur dem ersten in seiner Karriere.

Live zu hören ist Ray Wilson mit Band am Freitag, 21. Oktober, im Emmerich Smola Saal im SWR Studio Kaiserslautern. Das Konzert beginnt um 20 Uhr, eine Stunde vorher wird der Saal geöffnet.

Veranstaltet wird das Konzert von der in Landstuhl ansässigen Agentur Anderswelt Event, dort können unter Telefon 0157 85941438 auch Karten reserviert werden. Der SWR nimmt Reservierungen entgegen per E-Mail an kaiserslautern@swr.de.