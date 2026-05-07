Ob mit einer Beachflag, Schaufensteraufklebern oder Jubiläumswein und -secco: Betriebe können sich mit besonderen Aktionen am Stadtjubiläum beteiligen.

Die Stadt Kaiserslautern feiert in diesem Jahr 750 Jahre Stadtrechte. Das Citymanagement der Stadt lädt Betriebe ein, sich an den stadtweiten Aktivitäten zum Jubiläum zu beteiligen. Ziel ist es laut Mitteilung der Stadt, das Jubiläum gemeinsam sichtbar zu machen. Hierfür stellt das Citymanagement ein Merchandise-Paket für Betriebe zur Verfügung. Teil des Pakets sind kostenlose Materialien – wie beispielsweise Schaufensteraufkleber – ebenso wie Produkte, die gegen Kostenübernahme bestellt werden können, dazu gehören zum Beispiel Beachflags, Jubiläumswein und -secco.

Die Betriebe seien bereits von der Stadt angeschrieben worden, heißt es; in einem Rückmeldebogen seien Informationen zu den Beteiligungsmöglichkeiten hinterlegt. Der Bogen ist auch im Netz unter www.kaiserslautern.de sowie in Kürze auf der Jubiläumsseite www.750kl.de zu finden. Betriebe werden gebeten, den ausgefüllten Bogen bis zum 20. Mai zurückzusenden. Interessierte können sich auch ans Citymanagement wenden unter der Telefonnummer 0631 3653424 oder per E-Mail an karoline.werz@kaiserslautern.de.