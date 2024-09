Von Montag, 9. September, bis voraussichtlich 20. September müssen sich Verkehrsteilnehmer im Rauschenweg auf Verkehrsbehinderungen einstellen, kündigt die Stadt an. Im Auftrag der Stadtbildpflege Kaiserslautern wird in diesem Zeitraum am Asphalt zwischen den beiden Einmündungen der Straße „Am Rabenfels“ gearbeitet. Während der Arbeiten bleibt die Straße „Am Rabenfels“ für Anwohner eingeschränkt befahrbar. Allerdings können im Rauschenweg die Parkplätze vor den Arztpraxen, der Apotheke, den Geschäften und den gegenüberliegenden Bereichen in dieser Zeit nicht genutzt werden. Der Verkehr in Richtung Hohenecker Straße wird einspurig an der Baustelle vorbeigeführt, kündigt die Stadt an, für den Verkehr in Richtung Pariser Straße wird eine Umleitung über die Triftstraße eingerichtet. Besonders zu den Stoßzeiten müsse mit erheblichen Verkehrsbehinderungen gerechnet werden, so die Stadt.