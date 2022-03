Mit einem Raum der Stille kommt die IGS Goetheschule Schülern, Lehrern und Eltern entgegen. Im Beisein von Gästen wurde der Raum im Untergeschoss am Donnerstag seiner Bestimmung übergeben.

In einer stressigen Zeit, in der auf Schüler und Lehrer eine Flut von Informationen einbreche, bedürfe es umso mehr, innezuhalten und Ruhe zu erfahren, sagte Schulleiterin Nicole Könnel. Mit Entspannungstraining und Meditation solle der Raum dazu beitragen, dem Alltagsstress entgegen zu wirken und Kraft zu tanken. Beratend und finanziell gefördert von der evangelischen und katholischen Kirche wurde der Raum der Stille eingerichtet, freute sich Könnel. Guttun werde der Raum auch jungen Flüchtlingen aus der Ukraine, die der Schule in den nächsten Tagen zugeteilt werden, so die Schulleiterin.

Ruth Aulenbacher, die das Projekt initiiert hat, informierte über die Suche nach einem geeigneten Ort, der nun im ehemaligen Theatersaal gefunden wurde. Der etwa 30 Quadratmeter große Raum ist in der Mitte mit einem roten runden Teppich und farbigen Sitzhockern bestückt. Daneben befindet sich in dem Raum ein Chill-out-Bereich, der mit großen Bodenkissen und Sitzsäcken einlädt, eine Zeit der Stille zu verbringen. Eine weitere Zone ist durch einen Raumteiler abgetrennt, der mit einem kleinen Tisch und zwei Stühlen ein Seelsorgegespräch ermöglicht.

Klangschale für Meditationen

Monika Schuster, vom Referat Lernkultur und Schulseelsorge des Bistums Speyer, überbrachte der Schulgemeinschaft eine Klangschale aus Nepal. Die Schale sei aus sieben verschiedenen Metallen gefertigt und könne bei einer Klangmeditation eingesetzt werden. Ihr Klang transportiere eine ganz besondere Botschaft. Er sei etwas Kostbares, der Körper, Geist und Seele anspreche und dazu einlade, sich in Stille zu öffnen, um seine Umwelt besser wahrzunehmen und zu verstehen, so Schuster.

Zunächst eher skeptisch hätten sich die Schüler gegenüber der Idee eines solchen Raums gezeigt, so die Schülersprecher Kiara und Nevio: „Wie soll man in der Schule entspannen?“ Jetzt, wo der Raum einlade zu Fantasiereisen und den Stress hinter sich zu lassen, habe er ihre Erwartungen übertroffen. Anstelle eines Gläschen Sekts zur Einweihung lud die Schulleiterin in der Caféteria zu einem Entspannungstee ein.