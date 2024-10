Wegen eines Raubs in einer Apotheke ermittelte die Polizei am Dienstagnachmittag am St.-Marien-Platz. Ein Mann soll gegen 14 Uhr das Geschäft betreten und die Herausgabe von Medikamenten gefordert haben, berichtet die Polizei. Er hatte ein Rezept dabei, das jedoch bereits eingelöst war. Daher verweigerte der Apotheken-Mitarbeiter die Herausgabe. Der 39-Jährige gab sich damit nicht zufrieden, verschaffte sich gewaltsam Zutritt zu den Büroräumen und begann, Schubladen zu durchwühlen. Als der Inhaber der Apotheke den Eindringling davon abhalten wollte, stieß ihn der Angreifer zu Boden. Im Anschluss machte sich der Täter mit einem Paket Arzneimittel aus dem Staub. Eine Polizeistreife traf den Flüchtigen in der Fruchthallstraße und kontrollierte ihn. Hierbei fanden die Beamten die gestohlenen Medikamente und stellten sie sicher. Der 39-Jährige muss sich jetzt wegen des Verdachts des Raubs rechtfertigen.