Kaum hatte sie ihr Geld in Händen gehalten, war es auch schon wieder weg: Eine 51 Jahre alte Frau ist am Dienstagabend in Kaiserslautern in einer Bankfiliale beraubt worden. Wie die Polizei mitteilt, hatte sich das Opfer gegen 18.45 Uhr gerade an einem Geldautomaten in der Feuerbachstraße bedient, als ein Unbekannter eintrat und die Frau aufforderte, ihm das Geld zu geben. Der Mann stieß die 51-Jährige zu Boden, entriss ihr die Scheine und flüchte.

Nach Polizeiangaben blieb die Frau unverletzt. Der Täter soll ungefähr 40 Jahre alt und gut 1,80 Meter groß sein. Er war gemäß der Beschreibung seines Opfers kräftig und hatte einen Bauchansatz sowie lichtes Haar. Zur Tatzeit hat er eine grüne Jogginghose und ein blaues Shirt getragen. Wie viel Geld der Gesuchte erbeutet hat, teilte die Polizei nicht mit. Die Kripo Kaiserslautern hofft nun auf Hinweise unter der Telefonnummer 0631 3692620.