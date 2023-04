Knapp zwei Wochen nach einem Raubdelikt in der Königstraße hat die Polizei einen Tatverdächtigen ermittelt. Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit. Der 26-Jährige steht im Verdacht, am Abend des 1. April in Höhe der Marienkirche einen 19-Jährigen festgehalten, bedroht und ihm Bargeld abgenommen zu haben. Das Opfer erlitt einen Schock und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Die Ermittlungen führten die Beamten auf die Spur des 26-jährigen Tatverdächtigen, der dann auch vom Opfer wiedererkannt wurde. Bei einer Durchsuchung der Wohnung des Mannes wurden Beweisstücke sichergestellt und der 26-Jährige anschließend dem Ermittlungsrichter vorgeführt. Er machte von seinem Schweigerecht Gebrauch und äußerte sich nicht zu den Vorwürfen. Der Haftbefehl gegen ihn wurde gegen Meldeauflagen außer Vollzug gesetzt. Die Ermittlungen dauern an, so die Polizei.