Der Antrag des Jugendparlaments, für das Rathausumfeld eine neue Beleuchtungsstrategie zu erarbeiten, der am Montag im Stadtrat auf der Tagesordnung steht, geht der SPD-Fraktion nicht weit genug. Deren Fraktionsvorsitzender, Patrick Schäfer, fordert eine größere Lösung, ein Gestaltungskonzept für den Rathausvorplatz.

„Derzeit wird der Platz leider nicht gut genutzt“, so Schäfer, „wenige Menschen halten sich gerne dort auf. Das hat unterschiedliche Ursachen.“ Nach Auffassung der SPD-Fraktion sollte der Rathausvorplatz, „als Platz mitten in der Stadt, eigentlich ein Ort sein, an dem sich die Menschen gerne aufhalten“. Es müsse also Ziel des Stadtrates sein, den Platz offener und übersichtlicher zu gestalten, um ihn für die breite Masse attraktiver zu machen. Daher wolle die SPD-Fraktion ergänzend zu dem Antrag des Jugendparlamentes beantragen, dass die Verwaltung damit beauftragt wird, ein Gestaltungskonzept zu erstellen. Konkret solle dabei berücksichtigt werden, dass „verbaute Ecken und Winkel zurückgebaut werden, das Leitsystem verbessert wird und die Grünflächen neu geplant werden“. Außerdem brauche es ein gutes Beleuchtungskonzept, wie vom Jugendparlament gefordert. Studien würden belegen, so Schäfer, „dass Plätze, die verbaut, stark bewachsen und unzureichend beleuchtet sind sowie ein schlechtes Leitsystem aufweisen, zu einer höheren subjektiven Unsicherheit beitragen“.

Die SPD fordert, dass das Konzept in der ersten Ratssitzung nach der Sommerpause vorgestellt wird und als Arbeitsgrundlage für den Stadtrat dienen soll. Der Stadtrat tagt am Montag, 30. Januar, 15 Uhr, im Großen Ratssaal des Rathauses.