Im Bürgercenter sowie in der Zulassungsstelle der Stadtverwaltung Kaiserslautern sind ab dem 1. Juli Besuche während der jeweiligen Öffnungszeiten wieder ohne vorherige Terminreservierung möglich. Das teilte die Stadtverwaltung am Dienstag mit.

Es bestehe aber weiterhin die Möglichkeit, Termine über das Reservierungssystem zu buchen (Reservierung über die Homepage der Stadtverwaltung, www.kaiserslautern.de). Ohne Terminreservierung müsse man – je nach Frequentierung – mit längeren Wartezeiten und Annahmestopps rechnen, weswegen die vorherige Reservierung von der Verwaltung weiter empfohlen wird. Außerdem wird ab Freitag, 1. Juli, im Bürgercenter wieder ein sogenannter Schnellschalter eingerichtet. Dort werden Führungszeugnisse, Meldebescheinigungen und Steuer-ID-Auskünfte bevorzugt und ohne Termin bearbeitet. Für die Abholung beantragter Ausweisdokumente sei ebenfalls keine Terminvereinbarung erforderlich.

Auch die Zulassungsstelle bietet ab 1. Juli einen Schnellschalter an. Dort werden Außerbetriebssetzungen von Fahrzeugen, die Ausstellung von Feinstaubplaketten sowie die Ausstellung von internationalen Führerscheinen bearbeitet. Weiterhin können Anträge auf Umtausch des Führerscheins ohne Terminvereinbarung am Schnellschalter gestellt werden. Die Maskenpflicht in den Rathäusern ist bereits zum 5. Mai einer reinen Empfehlung, Maske zu tragen, gewichen.