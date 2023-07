„Wir haben keine Alternative“, das war der Tenor, als der Verbandsgemeinderat über die Teilnahme am Entschuldungsprogramm des Landes befand. Einstimmig wurde der Beitritt beschlossen. Das Programm Partnerschaft zur Entschuldung der Kommunen in Rheinland-Pfalz (PEK-RP) richtet sich ausdrücklich an die besonders mit Liquiditätskrediten belasteten Kommunen und befreit diese von einem Teil ihrer Schulden. Von der Verbandsgemeinde Bruchmühlbach-Miesau würde das Land 2,375 Millionen Euro übernehmen, von den 6,47 Millionen Euro Liquiditätskrediten, die sie habe. Die Bemessungsgrundlage für die Berechnung der Beträge sei noch nicht endgültig, betonte aber Bürgermeister Erik Emich (CDU). Das Land zahle den Betrag nicht auf einmal aus, sondern steige in den Kreditvertrag ein. Den Rest des voraussichtlichen Kassenbestands von Minus 4,095 Millionen Euro, der bei der VG verbleibt, müsse innerhalb von 30 Jahren gelöscht sein, das schreibe das Land vor.