Der Radweg, der von Trippstadt nach Kaiserslautern führen soll, nimmt so langsam Gestalt an – zumindest auf dem Papier. Vier Varianten für die Streckenführung hat der Landesbetrieb Mobilität (LBM) nun der Ortsgemeinde Stelzenberg vorgelegt. Davon führt eine geplante Tour direkt durch die Stelzenberger Ortsmitte. Diese Strecke hat der LBM favorisiert, da hier die geringsten Bodenbewegungen zu bewerkstelligen wären. Außerdem wäre der Grunderwerb geringer. Doch diese Wegführung stößt bei den Stelzenberger Ratsmitgliedern auf wenig Gegenliebe. In der Ortsmitte sei der Verkehrsraum durch parkende Fahrzeuge beengt. Wenn die Radfahrer dann auch noch durch die Straßen fahren, wäre die Situation noch schwieriger. Die Stelzenberger Ratsmitglieder schlugen dem LBM daher vor, dass die Strecke von Langensohl aus entlang der K53 führen soll. Dann könnte, wenn der Weg auf Stelzenberger Seite gebaut wird, ohne eine Querung der Kreisstraße auch ein Abbiegen ins Dorf ermöglicht werden, ohne dass der ganze Radverkehr durch Stelzenberg direkt läuft. Von der K53 ist dann der Weg über die alte Schmelz in Richtung Kaiserslautern geplant. Die dortige Brücke über den Aschbach, die derzeit marode und gesperrt ist, wird im Rahmen des Radwegebaus saniert.